If It's War You Want (EP)

Stimme zurück, Pistole geladen, und nun?

FIRE FOLLOWS ist das Soloprojekt eines gewissen Chris Watt aus Colorado. Dieser hat für fünf Jahre seine Stimme verloren, sie kam aber zurück und nun kann er wieder musizieren.



FIRE FOLLOWS reißt mich aber leider nicht so vom Hocker. Auf dieser EP hören wir modern produzierten Ami-Alterna-Metal mit gelegentlichen Rap-Einlagen, aber auch leichtem Pop-Appeal. Mr. Watts Stimme ist zwar recht charakteristisch, hat aber in meinem Ohr auch einen leicht nervig-nöligen, künstlich aufgepeppten Touch. So wie die ganze Musik.



Da Stimmen und Mucke aber meist Geschmacksache sind, empfehle ich, doch mal in die Single 'Loaded Gun' hineinzulauschen. Wem dies gefällt, der kann es mit der ganzen EP versuchen. Ich höre dann aber doch lieber mal wieder THIRTY SECONDS TO MARS oder SHINEDOWN.