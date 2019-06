Drei Scheiben in drei Jahren...

Sind tatsächlich schon drei Jahre vergangen, seit die teuflische Allstar-Band FIRESPAWN aus der Taufe gehoben wurde? In diesen drei Jahren hat man es nun tatsächlich auf drei Alben geschafft, was - wenn man bedenkt, dass die Männer noch in anderen Bands aktiv sind - ein echt großes Pensum darstellt und von Fleiß zeugt. Vor allem haben sie es geschafft, ihr Niveau nicht nur zu halten, sondern hier und da sogar zu steigern, was gerade am von mir beim Review zum Debüt kritisierten Gesang auffällt.

Heutzutage klingt alles aus einem Guss, die Songs walzen mit der Wucht eines Bulldozers über den Hörer hinweg und überzeugen mit Death Metal amerikanischer Prägung, der oftmals an Bands wie MORBID ANGEL, IMMOLATION und auch ganz alte CANNIBAL CORPSE (von der Gitarrenarbeit her) erinnert. Gerade der Song 'Godlessness' lässt mich dauernd den Refrain von MORBID ANGELs 'Where The Slime Live' mitsummen, auch wenn der Song mit dem genannten eigentlich wenig zu tun hat. Neben der Riffgewalt lässt man es sich aber auch nicht nehmen, mal die ein oder andere Gitarrenmelodie einzubauen. Hier sticht vor allem 'The Great One' heraus, der einen perfekten Mix aus fast schon doomig und rasend bietet und durch die Gitarrenmelodie einen schönen, morbiden Touch erhält. Daneben gibt es dann das treibende 'Heathen Blood', das gerade live zu den Abräumern zählen dürfte.

Hatte man vor drei Jahren den Eindruck, dass sich hier ein weiteres Projekt für gerade mal ein Album zusammen in einem Studio eingeschlossen hat, so hat man nun die Gewissheit, dass FIRESPAWN als längerfristige Zusammenarbeit geplant ist. Und wenn jede neue Veröffentlichung ein solcher Volltreffer wird, darf diese Zusammenrottung gerne weitermachen und auch mal einen Gig in meiner Nähe spielen. Würde mich interessieren, mit welcher Wucht meine persönlichen Highlights namens 'Death And Damnation', 'Heathen Blood', 'The Great One' und 'Godlessness' im Livegewand einschlagen.