Brachiales Kurzvergnügen nach typischem Hardcore-Strickmuster

Klassischer Hardcore, nicht mehr, aber verdammmt noch mal auch nicht weniger: Bei Acts wie FIRST BRAWL zählt am Ende des Tages nicht zwingend die Originalität, sondern vielmehr die Inbrunst, mit der die Band ihre Wutausbrüche ins große Rund schleudert - und in dieser Hinsicht ist die Truppe definitiv auf einem Top-Level unterwegs.



Zwei Jahre nach dem Release ihrer ersten Full-Length haben die Jungs mit "Turning Point" ein weiteres heißes Eisen im Feuer, das allerdings nur über die halbe Distanz geht. Sechs Songs hat die Band zusammengestellt und damit so gerade mal die 10-Minuten-Marke geknackt, was zwar für einen kurzen Energierausch gar nicht verkehrt ist, in der Summe aber gerne noch etwas deutlicher hätte ergänzt werden können - zumal FIRST BRAWL auf der neuen EP nun nicht allzu viel variiert.



Sei's drum: Mit flotten Aggro-Tracks wie 'Disquiet Distress' und 'Shameful Greed' dürfte die HATEBREED-und-Co.-Gemeinde eigentlich bestens bedient sein, ebenso mit stampfenden Groove-Monstern wie 'Between The Lines' und 'New Page'. Natürlich hat man das alles schon mal irgendwo gehört und selbstverständlich ist die Band gewissermaßen auch ein wenig austauschbar. Aber da dder finale Output dennoch makellos ist, will man in dieser Sache kein Fass aufmachen und sich lieber von FIRST BRAWL im Pit verprügeln lassen - auch wenn es wahrscheinlich ziemlich weh tut!



Anspieltipps: Disquiet Distress, New Page