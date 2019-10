Deathcore mit Herz und Verstand!

Damit hätte ich nicht gerechnet! Völlig unvorbereitet trifft mich "The Sea Of Tragic Beasts", Album Nr. 5 des New-Jersey-Sextetts FIT FOR AN AUTOPSY, und legt sowohl meine Voreingenommenheit dem stumpfsinnigen Deathcore-Genre gegenüber als auch dessen musikalische Grenzen in Schutt und Asche. Die Amis gehen ganz selbstverständlich einen Weg, der sich all ihren sturköpfigen Kollegen offenbar nicht auftun wollte: die Brutalität des Death Metals als Basis, Hardcore-Grooves und Breaks als charakteristische Ergänzungsmittel, dazu aber hymnisch-melodische Refrains und sphärisch-nachdenkliche Passagen sowie klassische Metal-Gitarrenarbeit – fertig ist eine geradezu perfekte moderne Extrem-Metal-Mixtur, die im Jahr 2019 ihresgleichen sucht.

Der an morbid-humorvolle Grindcore-Truppen erinnernde Bandname sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die sechs Herren auf "The Sea Of Tragic Beasts" eine todernste, mitunter tieftraurige Mission verfolgen: Ihre unkonventionelle Mischung aus vermeintlich konventionellen Elementen jüngerer Metal-Trends transportiert aktuelle, gesellschaftskritische Themen und persönlich-abgründige Reflexionen und klingt erstaunlich ausgereift, ja dem oftmals so aufgesetzt wirkenden Gepose im Metalzirkus beinahe entrückt. Und in seiner schlichten Effizienz beeindruckt der FIT FOR AN AUTOPSY-Sound mehr als fast alles, was mir in letzter Zeit im extremen Metal-Bereich so begegnet ist: Der eröffnende Titeltrack hackt zunächst mit gebremsten Stakkato-Riffs, ultratiefen Gitarren und bestialischem Geschrei die Landschaft in Stücke, ehe der melodische, feierliche Refrain alle Erwartungen an den weiteren Verlauf sprengt. So naheliegend, aber auch so überraschend, diese ungeahnte Kombination! 'No Man Is Without Fear' startet noch dunkler, weist den Einfluss der befreundeten Brutalo-Australier THY ART IS MURDER nach, setzt mit dem hymnischen Chorus erneut ein emotionales Ausrufezeichen und beweist mit der hervorragenden Gitarrenarbeit im Schlussteil, dass FIT FOR AN AUTOPSY auch technisch versiert und mit einigen Restwurzeln im klassischen Metal verortet ist. Gleiches gilt auch für 'Shepherd', das mit einer Melo-Death-Einleitung startet, die den heftigeren Momenten von IN FLAMES und AT THE GATES entstammen könnte. Ein absolutes Highlight folgt anschließend mit 'Your Pain Is Mine', eine geradezu entrückte, nachdenkliche Nummer, die an die Extremformation GOJIRA und ihre mitunter transzendent anmutenden Klangpanoramen erinnert. Im Promoschreiben ist ja von "Post-Deathcore" die Rede, und wahrscheinlich können die sechs Musiker diese Genre-Neuschöpfung auch wirklich für sich reklamieren. Etwas Vergleichbares ist mir bislang jedenfalls nicht untergekommen. Rhythmische Raffinessen, geniale Gitarreneinsprengsel und die stetig wiederkehrende beklemmende Atmosphäre sorgen dafür, dass sowohl Technikfreaks wie auch Metalheads und Core-Anhänger auf ihre Kosten kommen. Ein besonderes Lob gebührt Sänger Joseph Badolato, der nicht nur unmenschlich brutal schreien kann, sondern mit seinem rauen Klargesang emotionale Akzente zu setzen vermag.

Wer Death Metal auch in neueren Ausprägungen mag, wer auf Genrekreuzungen steht, ach was, wer schlicht und ergreifend extremen Metal-Klängen zugeneigt ist, muss sich "The Sea Of Tragic Beasts" zulegen! Geboten werden neben den oben genannten Glanzpunkten brutale Todesbleibretter ('Mirrors'), tonnenschwere atmosphärische Doom-Stampfer ('Unloved') und weitere entrückte GOJIRA-Gedächtnisstücke ('Mourn', 'Napalm Dreams'), allerdings deutlich weniger auf Konsenssuche als die Franzosen auf ihrem letzten Werk – in Sachen Brutalität gehen die Amerikaner nämlich keinerlei Kompromisse ein. Mir fällt ehrlich gesagt außer weiteren stammelnden Versuchen, den genialen FIT FOR AN AUTOPSY-Sound zu beschreiben, nichts ein, außer eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für diesen nahezu perfekten Zehntracker auszusprechen. Überraschung des Jahres!

Anspieltipps: The Sea Of Tragic Beasts, Your Pain Is Mine, No Man Is Without Fear