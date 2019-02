Konfus und unspektakulär - keine gute Kombi!

Von allem etwas kommt in den Topf, und fertig ist das tödliche Menü, das nach wenigen Sekunden schon einen so derben Beigeschmack bekommt, dass man nicht wirklich sicher ist, ob man den Telller auch vollständig leeren soll. Denn die Zutaten, mit denen THE FLESH auf "Dweller" arbeitet, sind zwar pikant, jedoch nicht in jenem Maße genießbar, dass man sich gerne einen Nachschlag reichen lassen möchte - und das sollte ja eigentlich die Voraussetzung bei einer jungen Band sein, die gerade händeringend nach einem Label sucht und den aktuellen Rundling als Bewebungsgrundlage für künftige Aufgaben verwendet.



Musikalisch ist "Dweller" bestenfalls solide, auf Dauer aber eintönig, hektisch und gelegentlich auch überfrachtet. Die etwas konfuse Mischung aus Hardcore, punkigem Death Metal und Grindcore kommt zwar immerzu straight auf den Punkt, ist aber in einem Klangmatsch gefangen, dessen sumpfiger Charakter die Niederländer bis zur Ziellinie begleitet. Die Grooves mögen sitzen, an Aggressionen mangelt es THE FLESH auch nicht, und hin und wieder erkennt man auch die Signatur so manchen skandinavischen Vorbilds, aber in der finalen Ausgestaltung ist "Dweller" dann doch nicht wirklich überzeugend - einerseits wegen der mäßiegn Produktion, andererseits aber auch aufgrund des manchmal recht eintönigen Songwritings. Selbst die Summe der Tempoverschiebungen, die vergleichsweise hoch ist, kann nicht sonderlich viel ausrichten, weil der Punkt, an dem man sich nicht mehr mitgerissen fühlt, schon sehr früh Bekanntsschaft machen möchte. Und von dort an ist der Reiz dann auch verloren - für den Augenblick, aber auch langfristig!