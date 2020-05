Einmal durch den Fleischwolf drehen bitte!

Schwedischer Death Metal aus Nordirland? Eine ungewohnte Kombination, aber im Fall der Band FLESHWOLF ist es genau das: Death Metal schwedischer Prägung aus Nordirland. Aber Moment, Band? Nicht wirklich, denn FLESHWOLF ist ein Ein-Mann-Projekt von Marty Robinson. Dabei hat Marty nicht nur alle Instrumente (abgesehen vom Schlagzeug) selber eingespielt, sondern auch noch die Aufnahmen und den Mix selbst vorgenommen. Und das Ergebnis kann sich sehen (oder besser hören) lassen.

Denn was FLESHWOLF hier auf dem selbstbetitelten Album abliefert, ist ganz starker Death Metal der schwedischen Schule. Ein wenig ENTOMBED, ein wenig GRAVE, ENTRAILS und UNLEASHED, und dazu dann noch eine Prise britischen Death Metals in Form von CARCASS. Das alles wird einmal durch den Fleischwolf gedreht und fertig ist ein echtes Genre-Highlight. Schon der erste Hördurchgang pustet den Hörer vollkommen um - dieser fette HM2-Gitarrensound drückt einfach alles weg. Robinson weiß auch geschickt das Tempo zu variieren: mal in alles mitreißender Geschwindigkeit (z.B. in 'The Rot') und mal groovig treibend wie in 'Static', und sogar mal in bester Doom-Death-Manier schleppend wie in 'Of The Night'.

Was Robinson alias FLESHWOLF hier abliefert, kann mit den großen Namen des Genres ohne weiteres mithalten - und sie teilweise sogar toppen! Zumindest im Vergleich zu den aktuellen Scheiben der genannten ENTRAILS, GRAVE und ENTOMBED A.D. liegt "Fleshwolf" tatsächlich ein gutes Stück vorne. Nur UNLEASHEDs "The Hunt For White Christ" und "The Harvest" von der deutschen Truppe ENDSEEKER können aktuell mit diesem Debütalbum mithalten.

Leider gibt es dieses fantastische Werk nur als Download oder als limitierte Kassette zu kaufen. Ich hoffe inständig, dass sich Robinson das nochmal überlegt und "Fleshwolf" zumindest auch als CD veröffentlicht. Verdient hätte es dieses Album allemal!