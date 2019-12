Interessante Grundideen, fatal schwache Umsetzung

Sieht man mal von einigen interessanten instrumentalen Interludien ab, ist "Rau Reif" eine ziemliche Katastrophe - und damit wäre das absolut vernichtende Urteil zum neuen FOGELSCHEUCHE-Album schon ziemlich flott gefällt. Die Folk-Truppe aus Bonn ist bei der Verbindung von elektronischer Gitarre und traditionellen Instrumentarien zwar auf einem relativ guten Weg, zerstört sich diesen Ansatz aber alleine schon dadurch, dass man in den Arrangements jeglichen roten Faden über Bord schmeißt und zudem mit Textfragmenten daherkommt, deren peinlicher Output schon nach wenigen Minuten derart nervt, dass man alleine hier schon einen Grund benennen darf (und auch muss), das Vergnügen vorzeitig zu beenden.

Stücke wie 'Geschichte des Gehenkten' und das völlig banale 'Zug nach Flensburg' sind wohl die besten Beispiele für den Nonsens, der hier geboten wird, traurigerweise aber auch eine Form von Alleinstellungsmerkmalen, die "Rau Reif" schon im weitesten Sinne disqualifiziert. Aber auch die übrigen Texte bringen lyrisch keine Besserung und fügen sich nahtlos in die Reihe der Absonderlichkeiten ein. All das ist insofern schade, als man FOGELSCHEUCHE eine gewisse Aussagekraft gar nicht absprechen will. Der experimentelle Charakter soll der Truppe keineswegs verboten werden, und dass man nicht einfach nur das übliche Sammelsurium aus typischen Folk-Melodien und beschwingter Begleitmusik auffährt, darf auch positiv angerechnet werden. Unterm Strich ist das hier Gebotene aber trotzdem nicht brauchbar und versandet nach der Hälfte der Zeit bereits in der Bedeutungslosigkeit.

"Rau Reif" ist trotz kreativer Motivation kein Album, das Genuss veerspricht, sondern tatsächlich so rau, wie es der Name verspricht - leider aber nicht im positivern Sinne.