Mehr als ein normaler Konzermitschnitt!

Am 6. und 7. Oktober 2017 fanden im Soaring Eagle Casino & Resort in Mt. Pleasant, Michigan zwei ganz besondere Konzerte statt. Nicht nur feierte die Rocklegende FOREIGNER ihr 40-jähriges Jubiläum, nein es sollte auch zur Wiedervereinigung von fünf Originalmitliedern kommen. Ein Mittschnitt davon erscheint jetzt unter dem Titel "Double Vision: Then And Now".

Los geht die Show in aktueller Besetzung mit 'Cold As Ice'. Sowohl Bild und auch Ton sind absolut top. Die stimmungvolle Lightshow mit LED-Leinwand und Lasershow wirkt imposant, ganz im Sinne des besonderen Ereignisses. Das Publikum feiert zusammen mit der Band eine riesige Party. Absoluter Aktivposten hierbei ist Sänger Kelly Hansen, der das Beste ist, was FOREINGER jemals passieren konnte. Er hat der Band im neuen Jahrtausend neues Leben eingehaucht. Hansen scheut auch nicht einen Ausflug durch die Reihen des Casinos, wie beim Klassiker 'Juke Box Hero'. Nach diesem betritt der ehemalige Manager Phil Carson die Bühne und kündigt das an, worauf wohl alle FOREIGNER-Fans gewartet haben: Mit Sänger Lou Gramm, Mick Jones, Al Greenwood (Keyboards), Dennis Elliott (Schlagzeug) Ian McDonald (Gitarre) und Rick Wills (Bass) stehen fünf Originalmitglieder zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder zusammen auf der Bühne. Die Urbesetzung eröffnet ihr Set mit 'Feels Like The First Time'. Die älteren Herren haben sichtlich Spaß daran, wieder gemeinsam zu rocken. Lou Gramm ist stimmlich in Topform, und selbst auf dem heimischen Bildschirm kommt die besondere Atmosphäre perfekt rüber. Zu 'I Want To Know What Love Is' kommen dann auch die aktuellen Mitglieder zurück, und zusammen beschließt man die Show dann letztendlich, wie auch sonst, mit 'Hot Blooded'. Dieses Review liest sich jetzt mehr wie ein Konzertbericht, aber man fühlt sich tatsächlich während der gesamten mehr als 90 Minuten mittendrin statt nur dabei.

Vielen Dank dafür, dass dieses Ereignis für die Nachwelt festgehalten wurde, alles andere wäre unverzeihlich gewesen. Das Konzert gibt es als Zusatz zur Blu-ray auch als CD mit leicht veränderter Titelliste. So fehlt die Akustikversion von 'Say You Will', stattdessen enthält sie die Audioversion von 'The Flame Still Burns', ebenfalls in der stromlosen Variante, das es wohl auf der Blu-ray als Bonus am Ende des Sets gibt, ebenso wie wie das von Lou Gramm gesungene 'Fool For You Anyway'. Beide Stücke lagen mir in der visuellen Vorabversion leider nicht vor.