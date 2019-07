FOREIGNER in bester Frühform.

Na, das Album kommt gerade richtig. Ich bin sowieso im AOR-Fieber und höre derzeit entsprechend viel FOREIGNER und nun kommt also diese legendäre Perfomance aus dem Jahr 1978 im ausverkauften "Rainbow" in London. In punkto Setlist kann da natürlich nicht viel falsch laufen, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme war nur das Debütalbum erschienen, das dank Megahits wie 'Cold As Ice' oder 'Feels Like The First Time' die Charts im Sturm nahm. Neben dem kompletten Debütalbum spielen Lou Gramm und Co. zudem mit 'Hot Blooded' und 'Double Vision' zwei großartige Songs des wenige Wochen später veröffentlichten Zweitwerk "Double Vision".



Die neu abgemischte und remasterte Version dieses Konzerts zeigt die Band in absoluter Topform. Lou Gramm hat sich in den letzten Monaten immer mehr zu einem meiner favorisierten Sänger im AOR gemausert, was er hier auch absolut bestätigt. Und doch ist der Höhepunkt der Show das auf zwölf Minuten ausgedehnte 'Starrider'. Hier übernimmt zwar Gitarrist Mick Jones die Leadvocals, aber das passt auch wunderbar. Sensationell ist auch das Querflötensolo in der Mitte des Songs. Man könnte fast denken, dass dies Vorbild für 'Kiss A Wish' der VON HERTZEN BROTHERS war. Viel mehr Lob kann es aus meinem Mund eigentlich nicht geben.



Schon jetzt dürfte klar sein, dass FOREIGNER-Fans hier wohl zugreifen müssen. Sie sollten dies aber wohl bei der BluRay/CD-Kombi tun, denn tatsächlich wurden auch die Videobänder restauriert, so dass es auch die audio-visuelle Version gibt. Leider liegt diese zur Rezension nicht vor, aber wenn die so viel Spaß macht wie das Album, ist das Urteil eindeutig.