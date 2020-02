…And The Fire Within

Handwerklich solide Leistung!

Seit 2003 exisiert die New Yorker Formation FOUR TRIPS AHEAD und bringt es in diesem Zeitraum auf mehrere Eps und zwei Alben. Der Aktionsradius beschränkte sich dabei hauptsächlich auf die Heimat, wo man sich über die Jahre durch Livepräsenz und Radioeinsätze einen gewissen Namen erspielen konnte. Mit dem neuesten Werk "…And The Fire Within", welches 2017 schon mal ein einer limitierten Vinyledition veröffentlicht wurde, und jetzt auch auf CD erscheint, möchte man endlich auch Europa von sich überzeugen.

In der Kombination Gesang, Bass, Gitarre und Schlagzeug kredenzt uns das Quartett eine äußerst interessante Mischung aus Progressive und Alternative Rock, wobei der Fokus aber eindeutig auf Rock liegt. Die Symbiose der unterschiedlichen Elemente und Einflüsse gibt der Truppe ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, klingt aber trotzdem auch fast immer irgendwie vertraut. Von zart bis hart und oft mit sehr viel Groove versehen, die Vier verstehen ihr Handwerk. "…And The Fire Within" ist dabei kein Album zum eben mal nebenbei konsumieren, dies würde diesem Werk nicht gerecht werden, dafür ist es einfach zu vielschichtig.

Auch wenn es FOUR TRIPS AHEAD schon eine Weile gibt, zähle ich Quartett mit diesem Album zu meinen aktuellen persönlichen Neuentdeckungen.

Anspieltipps: Step Into My World, Good Times Goodbye, The Escape