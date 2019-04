Willkommen in der 1. Extrem-Metal-Liga!

FRACTAL UNIVERSE ist eine noch relativ junge Band aus Nancy, Frankreich, die sich dem Progressive/Technical Death Metal verschrieben hat. Ihr Debüt "Engram Of Decline" wurde noch 2017 selbstveröffentlicht, das neue, hier thematisierte Album "Rhizomes Of Insanity" wird nun über Metal Blade in die Läden kommen - ein großer Sprung in die erste Metal-Liga! Und ich mache es kurz: Ich kenne wenige Bands, die an den Sound NECROPHAGISTs und OBSCURAs so nah rankommen und dennoch eigenständig genug sind, wie FRACTAL UNIVERSE. Aber auch CYNIC und GOJIRA haben ihre Spuren hinterlassen.

Bereits der Opener 'Oneiric Realisations' zeigt, wofür der Sound des Quartetts steht und was sein Geheimnis ist: Dynamik. Vom verhaltenen Flüster-Sprechgesang, über derbe Growls, bis glockenklarem Gesang deckt Sänger/Gitarrist Vince Wilquin alles ab. Die Bandkollegen an Gitarre, Bass und Schlagzeug wissen diese Vielfalt entsprechend zu begleiten und zaubern nebst aggressiven Blast-Passagen, geniale dissonante Jazz-Ausflüge und komplexe Gitarren-Riffs samt neoklassischen Soli, die die Kinnlade offen stehen lassen.

Trotzdem schaffen es die Franzosen, dass die Virtuosität nicht zum totalen Selbstzweck verkommt, im Gegenteil haben die Songs genügend Tiefgang und Atmosphäre, dass der Eindruck aufkommt, dass sie wirklich was erzählen wollen und können. Ob 'Rising Oblivion' (hier klingt man sogar teils nach frühen OPETH), 'Reality To Foreclose' oder den Wundertüten 'Parabola Of Silence' und 'Madness' Arabesques', es ist wirklich egal, welche Nummer man sich vornimmt, alle können mit einer unglaublichen Klangdichte bei gleichzeitiger maximaler Vielfalt überzeugen. Mit 'Masterpiece's Parallelism' hat man sich zudem in der Tat ein kleines Meisterstück modernen Extremmetalls geschnitzt.

Das Klangbild ist ebenfalls sehr gelungen, druckvoll, aber organisch genug, dass man jede Note wahrnehmen kann. Dass der Klargesang im Gesamtbild qualitativ etwas abfällt, wiegt gar nicht so schwer, da er mit viel Charakter vorgetragen wird.

Doch, man muss FRACTAL UNIVERSE zu "Rhizomes Of Insanity" gratulieren, wer auf so hohem Niveau abliefert, muss in die höhere Progressive-Death-Metal-Klasse aufsteigen.