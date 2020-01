Ganz schön anstrengender "Metal".

Das Debütalbum der Schweden FREAKS AND CLOWNS bietet erst einmal den unkreativen Bandnamen als Albumtitel. Und dann muss ich sagen: Dass dieses Album schon seit Monaten hier unrezensiert in der Gegend umherflatterte, hat einfach damit zu tun, dass es nicht gut ist. Damit habe ich jetzt schon etliches vorweggenommen.



Die eindimensionalen Songs, die viel zu druckvoll produziert sind, wollen wohl irgendwie eine moderne Form von Heavy Metal bieten. Dabei klingt der Sound aber brutal nach 1996 (in doppelter Hinsicht). Für einen ASTRAL DOORS-Ableger ist das ganz schön erschreckend; Johan Lindstedt, der Drummer, ist nämlich in beiden Bands tätig. Da aber auch die letzte ASTRAL DOORS-Scheibe schon ziemlich fürchterlich klang, hält sich meine Überraschung und mein Erschrecken in Grenzen. Die kreativen Elemente, die man so eingebaut hat, wären 1997 vielleicht ein Renner gewesen. Aber selbst MACHINE HEAD klingt heute nicht mehr so wie 1997. Also, es gibt völlig übertrieben harte Gitarren im PANTERA-Stil, vereinzelten Sprechgesang, dazu einen Leadsänger, der klingt, als wäre er im ICED EARTH-Casting übel durchgefallen, und dazu Songs, die man zügig wieder vergessen möchte. Das Riffing hat auch Stoner- und Grunge-Elemente eingebaut, und zu allem Überfluss gibt es noch ein grauenhaftes Artwork. Sicher meinen es die Musiker gut, sie können ihre Instrumente schon auch spielen. Aber das hier ist keine Geschmacksfrage: Es ist einfach nicht gut.



Dieses Album dürfte kaum eine Zielgruppe finden. Ganz ehrlich, mit solchen Veröffentlichungen wird der Markt überflutet und das braucht keiner. Bitte, macht lieber wieder anständige Alben mit ASTRAL DOORS, so wie früher, und lasst dieses Sideprojekt ganz schnell wieder verschwinden. Unnötig und schlecht.





Anspieltipps: Demons In Disguise.