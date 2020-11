Der FROST* kann kommen.

FROST* ist die Prog-Rock-Band von Jem Godfrey, der nebenher noch als Produzent von Künstlern wie ATOMIC KITTEN oder BLUE tätig ist. "13 Winters" ist nun die gesamte, bisherige Werkschau der Band auf insgesamt acht CDs. Verpackt in einemm schönen, großen Artbook mit 72-seitigem Booklet, Linernotes, Bildern und Texten. Hübsch ist das schon einmal.



Die drei Studioalben "Milliontown", "Experiments In Mass Appeal" und "Falling Satellites" sind allesamt hochwertiger, ziemlich modern tönender Progressive Rock, der vor allem Fans von Bands wie KINO oder ARENA ansprechen sollte. Das liegt natürlich auch daran, dass sich Jem Godfrey auf "Milliontown" und "Falling Satellites" mit John Mitchell von eben jenen KINO und ARENA (wo er allerdings nur Gitarre spielt) verstärkt hat. Auch auf "Experiments In Mass Appeal" ist John Mitchell dabei, hier übernimmt allerdings Declan Burke die Vocals, während Mitchell lediglich an der Gitarre zu hören ist. Details findet ihr in den drei oben verlinkten Rezensionen, wobei ich persönlich "Falling Satellites" heute etwas positiver sehe als Kollege Jäger anno 2016.



Über diese drei CDs hinaus gibt es mit "Falling Satellive" und "The Philadelphia Experiment" noch zwei überaus gelungene Live-Alben zu hören, bei denen sich die Band nicht nur sehr tight zeigt, sondern vor allem auch durchaus unterhaltsam, wie die humorvollen Ansagen gerade auf "Falling Satellive" immer wieder verdeutlichen. Da wird man durchaus traurig, nicht dabei gewesen zu sein.



Nicht besonders überschwänglich werde ich bei den instrumentalen Versionen von "Falling Satellites", die die fünfte CD markieren. Das ist ganz nett einmal zu hören, aber letztendlich sind die Songs eben doch so geschrieben, dass der Gesang absolut essentiell ist.



Die siebte CD enthält die just veröffentlichte EP "Others", die sechs neue Stücke enthält und in physischer Form nur in dieser Box erhältlich sind. Etwas über eine halbe Stunde gibt es hier starken Progressive Rock zu hören. Vor allem 'Clouda' ist wirklich schön geworden. Doch es wird auch mal etwas abwegig und anders, wie der Titel der EP ja auch unterstreicht.



Die letzte CD hört auf den Namen "This And That" und beinhaltet genau das. Eine Bonus-CD mit diversen Demos, Liveaufnahmen und ein paar B-Seiten, von denen vor allem das 16-minütige 'The Dividing Light' mit erhöhter Aufmerksamkeit gehört werden sollte.



Ganz klar, "13 Winters" ist vor allem für FROST*-Fans ein Fest, vor allem wenn noch nicht alle Studio- und Live-Alben physisch vorliegen. Der Preis liegt - je nach Anbieter - bei ca. 50,- EUR, was angesichts von Inhalt und Ausstattung sicher moderat ist. Ein gutes Weihnachtsgeschenk.