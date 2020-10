Stürmische Grüße aus Paris.

FURIES aus Eiffelturm-City ist eine französische Heavy-Metal-Band und präsentiert mit ihrem in Eigenproduktion aufgenommenen Album "Fortune's Gate" einen durchaus gelungenen Einstand. Sängerin und Bassistin Lynda Basstarde dürfte der ein oder andere von euch durchaus schon von ihrem Engagement bei SORTILEGE kennen, bei denen die Dame dem zeitweise stimmlich etwas angeschlagenen Sänger Zouille bei Live-Auftritten unterstützend zur Seite stand. Komplettiert wird die Truppe von der Schlagzeug spielenden Bandgründerin Zaza Bathory und den beiden überaus talentierten Gitarristen Billy Laser und Sam Flash. Hell yeah, was für coole Pseudonyme! Das Quartett zockt dabei schnörkellosen Heavy Metal der alten Schule, welcher gut nach vorne geht und nicht nur vom Gesang her an Bands wie CRYSTAL VIPER oder BURNING WITCHES erinnert. Die Produktion ist ebenfalls als sehr gelungen zu bezeichnen und die beiden Axtschwinger scheinen das Gitarrenspiel bereits mit der Muttermilch verinnerlicht zu haben.

Hervorzuheben sind der flotte Opener 'You And I', das auf französisch dargebotene 'Antidote' sowie der großartige Rausschmeißer 'Unleash The Furies'. Da das Album zudem auch noch von einem zumindest in meinen Augen großartigen Artwork geziert wird, appelliere ich, auch auf die Gefahr hin, mich vielleicht zu wiederholen: "Support The Underground".