Lost From The Start (EP)

Alles drin, was ich an traditionellem Metal mag!

Umwerfend, wie diese galaktischen Australier genau die Aspekte in ihrer Musik vereinen, die mich Ende der Achtziger bis Anfang der Neunziger dem Metal verfallen haben lassen. Natürlich muß man hier alte METALLICA nennen, die mir beim Riffing, aber auch der melodischen Gitarrenarbeit immer wieder begegnen. Der Gesang erinnert aber eher an einen jungen Kai Hansen, der Kopfstimmen-Ausflüge in Richtung MERCYFUL FATE unternimmt. Die Stimme war zugegebenermaßen die einzige Hürde, die ich auf meiner Reise durch die GALAXY nehmen musste. Das ging aber erstaunlich locker, denn der Gesang muss einfach so sein! So lässt mich die Highspeed-Hymne 'Sons Of Titan' völlig euphorisch durchs Wohnzimmer hüpfen oder im Auto das Tempolimit übertreten. Bei den anderen Songs schimmert bei GALAXY - trotz thrashigem Grundgerüst - auch immer wieder die Note des edlen US-Metals der Marke CRIMSON GLORY durch, und je öfter ich diese Debüt-EP (!) höre, desto mehr liebenswerte Details kann ich entdecken. Von Geboller bis zum epischen Breitwandbombast ist hier alles drin, gängige Klischees hingegen Fehlanzeige. Ich denke, diese fünf Jungs haben den Metal im Blut!