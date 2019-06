Death und Doom aus dem deutschen Untergrund.

Da hat mir unser Scheiberverteiler mal etwas außerhalb meines üblichen Futterspektrums zuteil werden lassen. GRIMOIRE DE OCCULTE ist eine Band, die im deutschen Untergrund bereits seit beinahe einem Jahrzehnt ihr Unwesen treibt, aber mir bis dato unbekannt war. Das wiederum ist nicht so ungewöhnlich, denn die Band hat sich dem Death Metal verschrieben, allerdings in der doomigen Spielart, doch "Wisdom Of The Dead" ist der erste reguläre Longplayer der Doom-Köpfe. Die drei aus Nordrhein-Westfalen schaffen es daher in über vierzig Minuten, nur fünf Lieder unterzubringen und dabei sowohl die Hölle als auch den Untergang zu beschwören. Diese Art von Musik steht und fällt für mich immer stark mit dem Sänger, aber der Herr, der sich "Philosoph" nennt, macht seine Sache ganz ausgezeichnet, so dass man immer noch verstehen kann, worüber er singt. Du das tut er immerhin auf Englisch und zwischenzeitlich sogar auf Deutsch.

Musikalisch schafft GRIMOIRE DE OCCULTE zwar nichts umwerfend Neues, aber was dem Album "Wisdom Of The Dead" ganz großartig steht, ist der rohe Sound. Wenn das so gewollt ist, Hut ab, hier passen Stil und Sound perfekt zusammen, jede übertriebene Produktion würde hier nur stören. So rödelt sich das Trio durch fünf verhängnisvolle Doomsongs mit gelegentlichen Ausbrüchen in 'Tempest' und dem Opener 'Below The Ground', die genau die richtige Dosis ihres Sounds ausmachen. "Wisdom Of The Dead" ist definitv wert, einem größere Publikum vorgestellt zu werden. Wer also zur Zielgruppe gehört, sollte unbeingt mal auf der GRIMOIRE DE OCCULTE Bandcamp-Seite für eine Hörprobe und die digitale Version vorbeischauen oder im Shop des Labels Dunkelheit Produktionen die CD oder das Vinyl einsacken.