Mehr über Gabriel And The Apocalypse

Eher nur ein Apocalypschen.

GABRIEL AND THE APOCALYPSE ist die Band von Lindy Gabriel aus Minneapolis und präsentiert sich mir als durchgestyltes Produkt, pefekt ausgerichtet auf den amerikanischen Markt. Ganz sicher hat man sich von MARILYN MANSON inspirieren lassen; Gabriel zeigt sich in den Videos oft in auffälligem Outfit und hat die lasziven Blicke des Lack-und-Leder-Vamps perfekt einstudiert. Musikalisch geht sich "Alpha Bionic" erst auch gar nicht schlecht an, klanglich setzt man neben modernen Riffs auch auf eine gewisse räumliche Weite in Richtung DEVIN TOWNSEND oder älteren 30 SECONDS TO MARS. NINE INCH MAILS-artige Industrial-Passagen gibt es aber auch.

Insgesamt hat mir "Alpha Bionic" aber einen zu künstlichen Touch: Die Songs setzen zu sehr auf Effekthascherei als auf kompositorische Tiefe, und irgendwie kommt mit der Zeit beim Hören ein schales Gefühl auf. Man möchte nicht mehr Zeit als nötig mit GABRIEL AND THE APOCALYPSE verbringen. MIDNIGHT OILs 'Beds Are Burning' zu covern, zeugt jetzt auch nicht von allzu großer Visionärskraft. Aber zumindest ist der Song unkaputtbar.

Schade, ich hatte mir nach dem Opener und erster Singleauskopplung 'Systematic Chaos' mehr erwartet, denn das ist schon ein cooler Modern-Metal-Song mit Hitpotential, und würde auch auf der neuen FOREVER STILL (zum Review von "Breathe In Colors") eine gute Figur machen. Der Rest ficht mich aber nicht mehr so an.