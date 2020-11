Mit Schwermut durch die Krise.

2020 wird ohne Zweifel als Krisenjahr in die Geschichtsbücher eingehen. Insbesondere die Kulturschaffenden bangen um ihre Existenz. Es ist für viele Künstler keine wann, sondern eine Frage, ob der Kampf zu Ende gehen mag. Die GALAHAD ELECTRIC COMPANY wurde im Corona-Jahr reaktiviert, um sich mit der gegenwärtigen Lage zu beschäftigen. Als Seitenprojekt der beiden GALAHAD-Musiker Dean Baker und Stu Nicholson bringt es die elektrische Firma bislang nur auf ein Album aus dem Jahr 1999, "When The Battle is Over" ist also ein eher entfernter Verwandter.



In melancholischem Grundton führt das Duo uns durch die zehn Songs. Viele Passagen lehnen sich atmosphärisch an STEVEN WILSON'S 2015er Werk "Hand.Cannot.Erase." an - beispielsweise der gesprochene Teil von 'Be Careful...'. Die unaufgeregten Klänge lenken die Aufmerksamkeit des Hörers stark auf die Texte, was dem Album auf jeden Fall gut tut. Denn rein musikalisch zwängen sich die 49 Minuten elektronischer Musik nicht in die Ohren.



An die farbenfrohen Spektakel der "richtigen" GALAHAD-Alben kommt dieser Ableger folglich nicht heran. Die inhaltlich düstere Grundstimmung trägt sicherlich ihren Teil dazu bei, dass mir "When The Battle Is Over" jenseits des ersten Durchlaufs zu monoton daherkommt. Stilistisch geht zwar 'The Inquisition' deutlich mehr in Richtung Neo-Prog, wirkt aber trotzdem nicht ganz fertig. Für meine Ohren ist der traurige Pop-Appeal, wie ihn unter anderem 'Letting Go' demonstriert, etwas zu viel des Guten. Wer mehr für elektronische Klänge in diesem Spektrum übrig hat, wird den neuen Output der GALAHAD ELECTRIC COMPANY vermutlich mehr zu schätzen wissen.



Anspieltipps: When The Battle Is Over, The Inquisition