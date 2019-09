Ein tolles Album, das leider im Soundmatsch versinkt!

Eigentlich mag ich diesen nostalgischen Gitarrensound, der zu großen Teilen noch der ersten Generation der nordischen Black-Metal-Combos entnommen ist. "Apoteosis Fallida" ist außerdem stilecht unterproduziert und soll an den Charme der alten Zeiten erinnern, hat hierbei aber dennoch aus mehreren Gründen nur mäßigen Erfolg. So nervt es zum Beispiel, dass die gesamte Produktion vom scheppernden Schlagzeug überlagert wird und man so gar nicht richtig Gelegenheit bekommt, die eigentlichen Fähigkeiten der argentinischen Combo zu erkennen. So gibt es beispielsweise viele melodische, manchmal fast hymnische Parts, die sich grundsätzlich prima mit der wiederkehrenden Raserei ergänzen würden, könnte man die einzelnen Details im Endeffekt ein bisschen besser filtern. Doch leider hört man nur (zugegeben überzeugendes) Geschrei und dominante Kesselhauerei, obschon sich im Hintergrund eine ganze Menge bewegt und man die Überzeugung nicht los wird, dass hinter diesem Album wesentlich mehr steckt, als es am Ende ausstrahlt.



So gibt es tolle Chöre, epische, hin und wieder monumentale Arrangements und auch reichlich Abwechslung bei der Gestaltung des Materials, doch zu guter Letzt setzen sich all diese tollen Effekte nicht durch, weil im Mastering völlig falsche Prioritäten gesetzt wurden.

Insofern ist es eigentlich ziemlich schwierig, "Apoteosis Fallida" zu bewerten, weil die technischen Aspekte des Releases einen solch großen Schatten werfen. Musikalisch mag man für GENUFLEXIÓN gerne sofort den Daumen nach oben biegen, weil hier gehöriges Potenzial schlummert. Leider muss man aber das Endprodukt bewerten, und das ist in der Summe einfach nur deshalb unbefriedigend, weil so ziemlich alles im Matsch untergeht. Sehr, sehr schade für diese talentierten Musiker!