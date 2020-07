And Again Everything Is Possible

Alles ist möglich

Dass TIGHT-Gitarrist STEPHAN GEORG einen kleinen Narren an Solinger Stahlgut gefressen hat, kann man nicht nur seiner Hauptband sondern auch TREASURE HUNT, seinem Side-Projekt mit dem ehemaligen DRAGONFLY-Sänger Martin Brendler, entnehmen. Zwar sind sowohl TIGHT als auch das Projekt deutlicher im Hardrock angesiedelt, aber hinsichtlich der Arrangements schreit alles nach ACCEPT. Dass ich mit meiner Vermutung nicht ganz weit entfernt liege, ist auch dem Umstand geschuldet, dass er sich für sein Soloalbum niemand Geringeren als David Reece ins Boot geholt hat.

Der "Eat The Heat"-Sänger, der auch BONFIRE, BANGALORE CHOIR und jüngst SAINTED SINNERS seine Stimme geliehen hat, weiß auch "And Again Everything Is Possible" eine markante Note zu geben. Generell ist das Soloalbum STEPHAN GEORGs ein gutes geworden, das, wie sollte es auch anders sein, stilistisch nicht allzu weit von ACCEPT, BONFIRE, KROKUS und Konsorten entfernt ist, aber dennoch als gelungener Soundtrack für so manch netten Abend mit Freunden, Bier und tiefsinnigen Gesprächen genutzt werden kann. Es wird also Wert auf Riffing und Melodien gelegt.

Die Produktion geht in Ordnung, die insgesamt zehn einstigen TIGHT-Stücke sind durchaus abwechslungsreich und durch die Chöre auch mehrdimensional. Auch von den Refrains bleibt der eine oder andere kleben, obwohl leider viele Stellen und Passagen recht vorhersehbar wirken. Doch bevor "And Again Everything Is Possible" dadurch in die Langeweile abdriften könnte, schnappt sich der Brendler Martin das Mikro. Darüber hinaus sorgen 'Electric Eye', 'Day And Night', 'Broken Bound' und später eben 'Now I'm Back' für wippende Füße und zustimmendes Kopfnicken. Ein nettes Album ist es also geworden, man darf gespannt sein, wie sich STEPHAN GEORG künftig noch bemerkbar macht.