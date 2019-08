Der Preis für allgegenwärtige Sturheit: Langeweile!

Grundsätzlich mag ich jede Annäherung an den alten VOIVOD-Sound. Die frostige Atmosphäre, dieses hypnotische Momentum und vor allem die eindringlichen Vocals haben so viele Menschen in ihren Bann gezogen, dass der Underground-Hype um die Kanadier bis heute seine Berechtigung findet. Dass es mitunter jedoch schwierig bis unmöglich ist, den Sound der Legende zu kopieren oder auch nur erfolgreich nachzuahmen, haben im Laufe der Jahre schon viele Acts erkennen müssen. In diese eher unrühmliche Liste reiht sich nun auch GERM BOMB ein, und das nicht zum ersten Mal. Doch scheinbar hat den Schweden nie jemand erklärt, dass schon etwas mehr dazu gehört, Intensität zu erzeugen, als stur und beharrlich einen einzigen Groove in die Länge zu strecken und ihn auf alle Songs zu verteilen.



Dabei sind die Voraussetzungen tatsächlich bestens: Handwerklich ist die Truppe fit, der Gesang erfüllt die Erwartungen und so manches Riff nimmt man auch sofort mit Begeisterung auf. Allerdings mangelt es einer Platte wie "Gist Sucked Out" schon mittelfristig an neuen, frischeren Ideen, die zumindest das erforderliche Minimum an Abwechslung garantieren könnten. Diesbezüglich sind die Musiker offenbar jedoch anderer Meinung und ziehen ihr Ding folglich auch konsequent durch - mit dem Effekt, dass sich bereits nach dem ersten Drittel latente Langeweile einschleicht, weil absolut nichts Neues mehr geschieht. Selbst die dezenten Annäherungen an KILLING JOKE, die der Platte eine leichte Industrial-Note verpassen, werden nicht mit der nötigen Konsequenz weiterverfolgt. Auch hier gilt: Was einmal etabliert ist, muss nicht mehr modifiziert werden. Doch diese Rechnung geht auf die Distanz eines Albums definitiv nicht auf.



Ergo bleibt es am Ende bei einer interessanten Vision, die auf "Gist Sucked Out" jedoch absolut nicht mit Leben gefüllt wird. Langweilig ist wohl noch das sanfteste Attribut, das man am Ende vergeben möchte - und das ist durchaus schade, weil die VOIVOD-Vibes zweifelsohne vorhanden sind!