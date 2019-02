Ein fettes Groove-Manifest!

Long Branch Records hat ein gutes Händchen, wenn es um modernen Metal geht, wie GHOST IRIS aus Dänemark einmal mehr untermauern soll. "Apple Of Discord" - mit dem Untertitel "A Tale Of Bitternes And Greed, A Tale Of Frustration And Deceive" - ist bereits das dritte Album des Quartetts und kredenzt brachialen, groovebetonten Metal, der oft genug in Djent-Richtung schielt, dass es kein Wunder ist, dass die Band schon öfter auf dem "Euroblast" oder "Tech-Fest" gespielt hat.

GHOST IRIS beweist in eindrucksvoller Manier, dass Djent auch anno 2019 noch gut gemacht werden kann, alleine das Eröffnungs-Tripple 'The Devils Plaything', 'Final Tale' und vor allem 'After The Sun Sets Pt. II' (richtig fettes Brett!) lohnen den Albumkauf. Wie hier mit Härte, synkopierten Rhythmen und Melodie gespielt wird, ist großes Kino und walzt alles nieder.

In der zweiten Hälfte ragt 'Cowardly Pride' heraus, der nicht nur irre groovt, sondern auch mit tollen Arrangements überrascht und Hit-Charakter hat.

Der dargebotene Stimmumfang ist bemerkenswert, denn von derben Growls bis glasklaren Gesangslinien wird alles abgedeckt. Während die gutturalen Vocals gut inszeniert sind, frage ich mich jedoch, ob sich bei den Klargesängen nicht etwas zu viel vorgenommen wurde, da sie in 'Beauty In Expiration', 'Magenta Moon' und 'Virus' etwas zu hoch scheinen und die sonst größtenteils gute Stimme sehr dünn wirkt.

Nichtsdestotrotz ist "Apple Of Discord" ein Album, das Freunde vom Deathcore über Metalcore bis zum Djent vereinen sollte und echt Laune macht!