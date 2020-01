Wild Wild Wes

Ein durchaus interessantes Musikprojekt im Wild-West-Epos, was uns hier vorliegt. VOODOMA-Gitarrist Mikk Hollenberg ist der Initiator von GHOSTREAPER und hat für das Erstlingswerk seines musikalischen Kindes "Straight Out Of Hell" gleich zehn internationale Sänger und Sängerinnen engagiert. Sie kommen aus u.a. Venezuela, Portugal, der Türkei, Algerien, der Schweiz und Ukraine und verleihen der fiktiven Geschichte einer Outlaw-Bande zur Zeit des Wilden Westens einen sehr interessanten Touch, die man seit DEZPERADOS-Zeiten auch in Deutschland kennt.



Musikalisch gibt es die volle Breitseite – knackiger Hardrock hier, bewegender Power Metal oder modernes Kraftmetall dort, sehr viele Melodien, die öfter als man glauben mag in den Ohren hängenbleiben, sowie knackige, in die Geschichte bestens integrierte Riffs. Der Vorteil ist, dass hier für jeden Geschmack etwas dabei ist. Persönlich gefallen vor allem 'Sons Of The Gun' mit Deibys Artigas und einer sehr guten Albeneinleitung, das durchaus exotische 'Desperados', sowie das 'Darkness Of Sin'-Duett zwischen Diane Lee aus der Schweiz und Michael Thionville, den Hollenberg von seiner Hauptkapelle VOODOMA direkt mit ins Boot geholt hat.



Ein weiterer Pluspunkt GHOSTREAPERs ist die angenehme Kurzweiligkeit, die sicherlich auch der Spielzeit von gerade einmal 35 Minuten geschuldet ist. So startet 'Sons Of The Sun' öfter als es einem bewusst auffällt – sehr zur Freude des Hörvergnügend. Fans von AVANTASIA, AYREON und AVALON werden auf "Straight Out Of Hell" die eine oder andere Perle entdecken. Hollenberg hat hier ein wirklich schönes GHOSTREAPER-Debüt an den Tag gelegt, das zwar einige Abzüge in der B-Note vermelden muss, im Großen und Ganzen jedoch Freude bereitet.