Den Strip im Visier

Ein klein wenig schräg mutet die Konzept-Story schon an, die sich die beiden Protagonisten John Merchant und Todd Long für ihre erste gemeinsame EP ausgedacht haben. "Headed West" erzählt nämlich die Geschichte einer fiktiven Rock-Band namens EXPLOSION und spielt in den 80er Jahren. Konkret handelt es sich um eine Formation aus dem mittleren Osten der Staaten, die ihr Glück am "Sunset Strip" in L.A. versucht.



Das klingt zwar eher nach einer persönlichen Aufarbeitung einer leider doch nicht ganz so erfolgreichen Zeit als junger, stürmischer Musiker, konnte von den beiden Herren aber ganz gut umgesetzt werden. Zum einen, weil die Songs von der Atmosphäre her ansprechend ausgefallen sind und für ordentliche Party-Stimmung sorgen. Zum anderen, weil die simplen wie effektiven Strukturen tatsächlich aus jener Epoche und Region hätten stammen können.



Und da John obendrein über eine Stimme verfügt, die in manchen Passagen an den jungen Stephen Pearcy denken lässt, ist für ein hohes Maß an Authentizität gesorgt. Dazu tragen selbstverständlich auch die von den beiden Protagonisten ins Studio gebetenen Gäste bei, die auf Mitarbeit bei Bands wie RATT, L.A. GUNS, KIX, ENUFF Z'NUFF oder DANGER DANGER (und wohl auch L'Oreal, aber das gehörte eben dazu) in ihren Biografien verweisen können.



Dennoch ist leider nicht alles Gold, was glänzt. Denn so authentisch die Nummern auch rüberkommen mögen, das Duo kommt kompositorisch nicht an die zeitlose Klasse von seinerzeitigen Hits heran. Es mangelt vorwiegend an wirklich zwingenden Hooks (Ausnahme: 'Another Rock N' Roll Show', zu dem in meinem Kopfkino SHARK ISLAND über eine Bühne brettert), wodurch der Hörspaß zwar nicht unbedingt beeinträchtigt wird, der Wiedererkennungswert aber sehr wohl.