Rockt ordentlich ab.

GIN ANNIE ist eine neue englische Rockgruppe, die nach einer EP soeben ihren ersten Langspieler "100% Proof" veröffentlicht hat. Das Quintett aus Wolverhampton spielt darauf eingängigen, soliden, melodischen Hardrock. Was an "100% Proof" gleich auffällt, ist die relativ hohe, glatte, leicht gepresste Stimme des Sängers, die nicht optimal zu dieser Musikrichtung passt. Seit einigen Jahren muss man ja häufiger feststellen, dass so mancher jungen Band das Urteilsvermögen abgeht, eine geeignete Stimme für ihre Musik zu finden.

Allerdings fällt diese Diskrepanz bei GIN ANNIE bei weitem nicht so deutlich aus wie bei etlichen anderen neueren Kapellen. Und ansonsten ist hier nicht viel zu kritisieren. Die Band haut kräftige Riffs und gefällige, schmissige Refrains raus. So gelingen ihr treibende Rocknummern wie 'Love Ain't Here' und 'Chains'. Noch besser sind die Jungs allerdings in der härteren Abteilung etwa mit 'New Bad Habit', 'Fallin´' oder 'All I Want'. Zwei besondere Schmankerl auf der Scheibe sind 'Damage Is Done', ein einfacher satter Riffrock in typischer AC/DC-Manier, und die stimmungsvolle, düster-melancholische Halbballade 'Haunt Me'. Ein Pluspunkt ist dabei die Rhythmusfraktion, die die Gitarren dicht flankiert. Jedoch in Sachen Leadgitarre ist hier auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das wird nicht zuletzt beim Sechsminüter 'Next 2 Me' deutlich, der über diese Dauer fast verpufft.

Insgesamt ist "100% Proof" ein gutes, unterhaltsames Rockscheibchen geworden, das deutliche Stärken und wenige leichte Schwächen aufweist. Das größte Manko für die Band könnte vielleicht sein, dass man in diesem Segment schon Besseres gehört hat.