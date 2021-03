Tief in die Mottenkiste gegriffen

Was man nicht so alles wieder findet, wenn man in der Mottenkiste des Hardrocks wühlt. In diesem Fall ist es das Label Pride & Joy, was uns die Wiederauflage des Albums "041" beschert, wenn auch nur in limitierter Auflage. Damals wie heute ein interessanter Albumtitel, denn die Zahlenfolge markiert nicht nur den Titel an sich, sondern auch die Bestellnummer (das hatten SPLIFF ein paar Jahre zuvor ebenfalls praktiziert) sowie die Vorwahlnummer der Gegend. Zudem und auch nur vielleicht zufällig ist das auch der Name der damaligen Plattenfirma. An Originalität wird dies noch durch den Bandnamen übertroffen, GLASGOW stammt nämlich aus der gleichnamigen Stadt.



Veröffentlicht wurde dieses Album 1987. Ein Jahr, in dem es von tollen Metal-Alben nur so wimmelte. HELLOWEEN, PRETTY MAIDS, WHITESNAKE, GUNS'N'ROSES und ANTHRAX sind nur ein paar Bands, die in dem Jahr zu den Sternen griffen. "041" war und ist beileibe kein schlechtes Album, es ging aber schlicht und einfach unter. Der Opener 'We Will Rock' zeigte, dass die Schotten ambitionierten, aber bisweilen auch sehr gediegenen Hardrock spielen, ein ordentlicher Mitsing-Song mit Hitpotential. 'Secrets In The Dark' schraubt das Level noch ein bisschen höher. Mit der fast epischen Hymne 'Back On The Run' hat man einen Song am Start, der eigentlich zu den Top Hits der goldenen 80er zählen müsste. Warum also schaffte GLASGOW mit diesem Album nicht den Durchbruch? So sollte die Frage nach den ersten drei oder vier Songs lauten. Die Antwort darauf gibt die ziemlich durchwachsene B-Seite. Es plätschert etwas dahin, was nicht nur an den dezent überpräsenten Keyboards liegt, Don Airey hin oder her. Lediglich der flotte Abschlusstrack 'Breakout' mobilisiert noch mal alle Reserven.



"041" ist ein Album, welches man immer mal gern aus dem Plattenschrank holt. Es liefert melodischen Hardrock, der nicht weh tut und der ein paar vergessene Perlen enthält. Dank diesem Re-Release ist 'Back On The Run' wieder in meinem Alltag Anno 2021 angekommen.