Anständiges War-Metal-Stelldichein

Erster Release, erster Orkan: GOAT DISCIPLE versteckt sich zur Premiere nicht hinter irgendwelchen Nettigkeiten, sondern legt auf den vier Tracks von "Wolfcult Dominion" los wie die Feuerwehr. Die War-Metal-Combo aus Salt Lake City legt die Schwerpunkte ungewöhnlicherweise auf das jederzeit pfeilschnelle Todesblei-Riffing und schielt nur selten auf den finsteren Sektor, in dem man die Band eigentlich vermutet hätte. Grundsätzlich lassen sich die Amis dabei nicht so leicht in die Karten schauen; die Songs sind variabel, es kommt nicht zu blinden Offensiven, und wenn das Tempo dann doch mal durch die Decke geht, bewahrt die Band trotz üblich verschwommenem Sound die Übersicht.

Doch genau jener Sound ist es auch, der die Eindrücke von "Wolfcult Dominion" ein wenig trübt. Die vielen Details, die hier durchaus zusammengetragen werden, werden nicht entsprechend in Szene gesetzt, weil die Band es bevorzugt, ihre aggressive Performance mit dem entsprechenden Underground-Feeling zu versehen. Zwar ist "Wolfcult Dominion" hierbei auch erfolgreich, doch insgesamt hätte man sich hin und wieder einfach gewünscht, dass GOAT DISCIPLE ihr wüstes Geprügel minimal differenzierter nach außen getragen hätte - denn hinter dem vordergründigen Geballer steckt definitiv mehr als lediglich eine stürmische Metzelei.

Sei's drum, unterm Strich ist diese EP dennoch richtig anständig und ein heißes Eisen für all diejenigen, die auf dem War-Metal-Schlachtfeld zuletzt eher Enttäuschendes erlebt haben. GOAT DSICIPLE bietet trotz der genannten Einschränkungen Erfrischendes, ohne dabei die Grenzen überschreiten zu müssen. Gut so!

Anspieltipps: Oreb Zaraq, Torture Siddhi