Yes! Klassischer Metal mit viel Power!

GOBLINS BLADE, 2018 von Gitarrist Jörg Knittel gegründet, hat schon mit der EP "Awakening" ausgesprochen positiv auf sich aufmerksam gemacht. Nicht zuletzt liegt das wohl auch an den Mitstreitern Claudio Enzler (Gitarre), Roberto Palacios (Bass), Claudio Sisto (Drums) und last but not least an Sänger Florian Reimann. Alle haben jahrelange Erfahrung in diversen Bands, aber Sänger Reiman ist mir ganz speziell als Frontmann von COMMAND THE MACHYNE aufgefallen

Schon da war ich von seiner Stimme beeindruckt und natürlich sehr erfreut, dass er diese jetzt auch bei GOBLINS BLADE in der Debüt-CD "Of Angels And Snakes" zum Einsatz bringt. Eine herausragende Stimme ist halt die halbe Miete, dazu kommt, dass der kompositorische, instrumentale und soundtechnische Teil genauso stimming ist. Zwei der Songs. 'Final Fall' und 'Call For Unity' stammen übrigens von der EP "Awakening", wurden aber noch einmal neu aufgenommen und kommen jetzt wesentlich kraft- und druckvoller daher. Naja, eigentlich bringt die komplette Platte die Frisur ganz schön in Unordnung, angefangen mit 'Snakes From Above', das direkt zeigt, was uns erwartet. Und Vorsicht! Der Track fängt ganz unspektakulär und vor allem sehr leise an, bevor gleich die ersten Riffs herausgehauen werden. Riffs gibt es jede Menge und beim letzten Song 'Call For Unity' haut uns Claudio Sisto noch einmal ein Drumgewitter um die Ohren, das sich gewaschen hat.

Auch zwischen den beiden Tracks geht es natürlich ziemlich zur Sache, noch siebenmal werden wir mit viel Tempo, Energie und beeindruckenden Melodien überrascht. Zu 'Utopia' gibt es auch ein Lyric-Video, bei dem man ruhig mal genauer auf den Text achten darf, der ziemlich gut unsere momentane Situation weltweit beschreibt, auch wenn das bei der Entstehung des Songs sicher nicht so extrem war.

Die meiste Gänsehaut hat bei mir übrigens das schon fast etwas düster-balladeske 'When The Night Follows The Day' erzeugt. Da greift Florian ganz tief in seine Stimmkiste, einfach genial und man wünscht sich, diese Band mal live auf der Bühne zu erleben. Bis dahin können wir uns ja schon einmal vorbereiten und "Of Angels And Snakes" noch ein paar mehr Rotationen gönnen, damit wir dann, wenn es endlich wieder Livekonzerte gibt, auch richtig textsicher sind und GOBLINS BLADE lautstark unterstützen können.

Manchmal muss man sich ja ein wenig quälen, wenn man wegen einer Rezension eine Platte öfter anhören muss. Da hatte es "Of Angels And Snakes" viel besser, die konnte ganz bequem Runde um Runde drehen, was bei mir eindeutig einem gewissen Herrn Reimann geschuldet ist. Nicht falsch verstehen, die Instrumentalfraktion ist natürlich genausso klasse. Aber ich habe mich jedesmal so auf diese kraftvolle, faszinierende Stimme konzentriert, dass mir Gitarre- und Bassarbeit, sowie Drumming immer wieder entgangen sind. Okay, dafür hatte ich jede Menge Gänsehaut und mein Player etwas mehr Arbeit, bis ich durch war. "Of Angels And Snakes" ist einfach eine von vorne bis hinten in sich stimmige Platte, die ganz viel Metal mit ganz viel Power bietet!