Dieses Album wächst und wächst und wächst!

GOD DETHRONED war für einige Jahre eine meiner Lieblinge in Sachen Death Metal. Insbesondere "Into The Lungs Of Hell" gehört für mich zu den besten Death-Metal-Scheiben dieses Jahrtausends. Jedoch hinterliessen die ständigen Besetzungswechsel, mit denen Henri Sattler zu kämpfen hatte, ihre Spuren. Seit diesem Album liessen die Alben der Holländer qualitativ nach. Das Ganze endete zuletzt darin, dass mir das letzte Album "The Worlds Ablaze" gar nicht mehr zusagte und ich mir die Scheibe tatsächlich nicht mehr in meine Sammlung gestellt habe. Dennoch war ich gespannt, was die Niederländer mit ihrem neuen Album "Illuminati" abliefern.

Meine Erwartungen an das neue Werk waren aber nicht all zu hoch. Und die ersten Hördurchgänge bestätigten meine geringen Erwartungen. Solide aber nichts Besonderes. Ein typisches Album für unsere Bewertung "Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt". Es fehlte das gewisse Etwas, das in Gedächtnis bleibt und einen nicht los lässt. Dementsprechend könnte das Ganze hier zu Ende sein. Note 6,0 oder 6,5. Aber um ein Review zu schreiben, hört man sich ein Album ja doch öfters an, als wenn man privat entscheidet, ob man ein Album gut findet oder nicht. Und irgendwann, ich weiß nicht genau, der wie vielte Hördurchgang es bei mir war, fingen die Songs an zu zünden. Plötzlich fange ich an, den Opener stellenweise mitzusingen. Oder das ich beim Beginn von 'Broken Halo' oder 'Spirit Of Beelzebub' direkt den Refrain im Ohr habe und auch noch die Luftgitarre raushole. Ist da etwa doch etwas in meinem Unterbewusstsein hängengeblieben? Das hätte ich nicht erwartet. Aber mir fällt mit jedem Spin mehr auf, wie gut die Gitarrenarbeit geworden ist. Schön, wenn ein zu Beginn entäuschendes Album mit der Zeit doch überzeugen kann und schon fast euphorisch macht.

Da mich diese Euphorie jedoch noch nicht bei jedem Song gepackt hat (die letzten drei Songs sind bislang im Anfangsstadium verblieben), kann ich noch nicht voller Überzeugung die Note 8,0, also "Ein Album, das man häufiger auflegen wird", vergeben. Aber ich gebe jedem den gut gemeinten Rat, "Illuminati" häufiger aufzulegen. Es wird sich lohnen!