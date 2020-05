Power Metal mit Eiern!

Hände hoch: Wer kennt die Truppe GONOREAS aus der Schweiz? Ich gebe zu, ich kannte bislang nur den Namen, mehr nicht. Aber das ist auch halb so wild, denn den Namen GONOREAS muss man sich nicht mehr merken. Denn GONOREAS heißt jetzt GOMORRA. Und diese Truppe könnte einen enormen Bekanntheitsschub bekommen, denn hinter GOMORRA steckt unter anderem Damir Eskic, der seit gut einem Jahr die zweite Axt bei den deutschen Thrash-Urgesteinen DESTRUCTION schwingt. Aber nicht nur aufgrund dieser Personalie hat sich GOMORRA Aufmerksamkeit verdient. Denn das Debütalbum "Divine Judgement" lässt auch gewaltig aufhorchen.

Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass GOMORRA nicht versucht, im DESTRUCTION-Fahrwasser mitzuschwimmen. Die Schweizer liefern vielmehr eine geballte Ladung Power Metal ab, der lediglich hin und wieder kurze Ausflüge in Thrash-Bereiche wagt. Dabei weckt die Truppe bei mir in erster Linie Erinnerungen an ICED EARTH - nicht zu viele Erinnerungen, aber die Songs von Jon Schaffer rufen sich hin und wieder halt in Erinnerung. Aber nicht nur diese Assoziationen werden durch die kernigen Power-Metal-Songs hervorgerufen, sondern sie erinnern auch an die ersten Alben von MYSTIC PROPHECY.

Was "Divine Judgement" in erster Linie auszeichnet, ist das fette Riffing und die geilen Gitarrensolos. Es zeigt sich, dass Eskic nicht nur ein guter Gitarrist ist, sondern auch ein guter Songwriter. Dazu kommt dann noch der extrem abwechslungsreiche Gesang von Jonas Ambühl, der praktisch keine Wünsche offen lässt. Mal gefühlvoll, wie in 'Out Of Control', und mal druckvoll und hart wie in 'Brother We'Re Damned'. Und immer zur Stimmung des Songs passend.

Was GOMORRA auf "Divine Judgement" abliefert, ist Power Metal mit Eiern! Druckvoll, Abwechslungsreich und einfach mit viel Power. Kurzum: Einfach geiles Zeug!