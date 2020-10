Steve Lee - The Eyes Of A Tiger: In Memory Of Our Unforgotten Friend!

Leise Töne und ganz viel Gänsehaut

"Steve Lee - The Eyes Of A Tiger: In Memory Of Our Unforgotten Friend!" ist der Titel dieses Tribute-Albums von GOTTHARD und zeigt uns ganz klar, worum es der Band geht. Am 5. Oktober diesen Jahres jährt sich der Todestag des unvergessenen GOTTHARD-Sängers Steve Lee, der bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben kam, zum zehnten Mal.

Zum Gedenken an ihren langjährigen Frontmann veröffentlicht die Band dieses Album. Es enthält zwei bisher unveröffentliche Tracks - 'Tarot Woman' und zwei Versionen des 1982er "Rocky"-Klassikers 'Eye Of The Tiger', einem absoluten Lieblingssong von Steve.

Dazu kommen noch elf weitere Songs von verschiedenen Platten aus verschiedenen Jahren, wunderbare, akustische Versionen. Im Mittelpunkt steht ganz klar die charismatische Stimme von Steve Lee, untermalt von Gitarre, Bass, Keyboard und einem Hauch von Drumming. Einzig 'Lift U Up' und 'Hush' kommen etwas flotter daher. 'Eye Of The Tiger' als "Acoustic Version" ist ja mal ein ganz anderes Hörerlebnis, ebenso wie auch die "Electric Version". Wobei ich sagen muss, dass mir die akustische Version wesentlich besser gefällt. Der gut zwanzig Jahre alte Klassiker 'Heaven' fasziniert immer noch und passt natürlich ganz besonders zu diesem speziellen Album, erfreulich leicht, ja fast schon beschwingt, kommt dagegen 'Tarot Woman' daher. Dieser Titel ist wirklich hörenswert.

"Steve Lee - The Eyes Of A Tiger: In Memory Of Our Unforgotten Friend!" ist ein Album, das berührt und Gänsehaut verursacht, selbst wenn man nichts von der tragischen Geschichte dahinter wissen würde. Ein (fast) leises Album, passend zu der jetzt kommenden dunkleren Jahreszeit, passend auch zum derzeitigen Weltgeschehen, das ja auch nicht gerade fröhlich stimmt. Da ist es dann doch vielleicht wieder ganz gut, dass es mit der "Electric Version" von 'Eye Of The Tiger' abschließt – irgendwann werden wir alle wieder abrocken!