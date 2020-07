GRACE.WILL.FALL beherrscht das Chaos.

Sechs Jahre sind seit der Hardcore-/Crust-Offenbarung "No Rush" vergangen, nun steht mit "Barren By Design" der vierte GRACE.WILL.Fall-Langspieler in den Regalen. Die schwedischen Szene-Veteranen aus Jönköping sind längst über den Insider-Tipp-Status hinaus und können sich künstlerisch nach Belieben austoben. Auf "Barren By Design" steht abermals das nur latent gebremste Chaos im Vordergrund: Die Skandinavier klingen heuer noch roher und ungezügelter als auf "No Rush", so als wollte man sich ganz auf die eigenen Wurzeln besinnen.



Dennoch beherrscht der Fünfer das wilde Szenario erwartungsgemäß souverän. Mit 'Dicklike Tendencies' wird eine flotte, rasant blastende Eröffnungskeule aufgefahren, die eben die perfekte Mischung aus eingängigen Grooves und hektischer Raserei bietet, welche die Band bekannt gemacht hat und nach wie vor auf den Spitzenplätzen der Szene hält. Auch das folgende 'Uncertain Answer' verknüpft eingängige Licks mit beinahe mathcorigem Gehacke und treffsicheren Tempowechseln. Das Quintett hat seine Hausaufgaben also gemacht.



Allerdings ufert das Chaos auf "Barren By Design" früher aus als auf dem Vorgänger. Nach dem ersten Albumdrittel zerfasert der zunächst angedeutete rote Faden; ebenso fehlen im weiteren Verlauf die eingängigen Momente, die die entfesselte Raserei letztlich unterhaltsam und greifbar machen. Album Nr. 4 ist also Noise-lastiger und weniger punkig als der Vorgänger, auch wenn bei 'In For The Kill' und 'Unsound Enough' auch manch nachdenklicher Moment Platz auf dem Elftracker gefunden hat. Die Qualität stimmt weiterhin, "No Rush" war unterm Strich eben einfach besser ausbalanciert und hatte die stärkeren Einzelmomente zu bieten.



Einmal mehr also souveräne Arbeit aus dem Hause GRACE.WILL.FALL, welche die Großartigkeit des Vorgängers nicht ganz erreicht. Dennoch bedenkenlose Kaufempfehlung an alle Cruster und Hardcore-Jünger.



Anspieltipps: Dicklike Tendencies, Uncertain Answer, Unsound Enough