Noch mehr Erinnerungen an einen großartigen Musiker und Künstler, einmal mehr zusammengetragen in liebevoller, detailversessener Akribie.

Prof. Dr. Christof Graf, der schon etliche Bücher über Leonard Cohen geschrieben und ihn praktisch seit ewigen Zeiten begleitet hat, hat die Zen & Poesie-Reihe inzwischen fortgesetzt. Vor gut einem Jahr, am 17.5.2019, erschien Band 2 der Lexikon-Reihe: "Was bleibt – Another Crack in Everything" (COD Verlag, ISBN 978-3-945329-16-0), größtenteils zweisprachig Deutsch-Englisch. In diesem zweiten Teil erfahren wir wieder viel Interessantes aus Leonard Cohens Leben. So berichtet Christof Graf beispielsweise über Cohens Musik: Eine Diskographie zählt Alben, Singles, EPs, Compilations auf, wir lernen Cohen als Interpreten fremder Songs kennen, wir könenn nachlesen, welche Musiker auf seinen Alben oder Tourneen präsent waren, ja sogar über die Produzenten seiner Alben können wir uns informieren. Zeit seines Lebens haben Cohen auch viele Künstler begleitet, auch die werden in diesem Band erwähnt. Zum Schluss gibt es noch ein Interview mit Perla Batalla, die mit Leonard Cohen auf Tour war und ihn sehr verehrt hat. Sie nahm schon zu seinen Lebzeiten Songs von ihm auf und begab sich nach seinem Tod auf Tour, um weiterhin seine Lieder zu singen und so seine Musik am Leben zu erhalten. Schön ist es auch, dass in diesem Band wie auch in Band Nummer 3 viele Fotos veröffentlicht sind, die sicher zum größten Teil bisher nicht bekannt waren.



Wobei wir auch schon bei Band 3 "Tourdates, Setlists & Spoken Words" angekommen sind (COD Verlag, ISBN 978-3-945329-17-7). Wie der Titel schon vermuten lässt, sind dort alle Tourdaten von 1953 bis 2013 aufgelistet. Zu fast jedem Konzert findet sich auch eine Setliste und was besonders interessant ist, auch all die "Spoken Words", die Leonard Cohen auf der Bühne gesprochen hat. Manchmal nur wenige Worte, manchmal ganze Geschichten, die Bezug auf seine Songs haben. Manchmal auch Geschichten aus seinem Leben, die uns eventuell seine Gedanken und Lieder etwas näher bringen. Er konnte witzig und schlagfertig sein, hat sich aber auch nicht gescheut, auf politische Missstände aufmerksam zu machen. Erwähnenswert ist auch seine Geschichte, wie er Janis Joplin kennengelernt hat. Nun ja, letztendlich ist daraus der Song "Chelsea Hotel" entstanden.



Die Bilderstrecken in diesem Band sind besonders gelungen, auch weil ich Leonard Cohen in meinem leider einzigen Konzert genauso kennengelernt habe: Ein freundlicher, liebenswerter Mensch, der alle Mitstreiter – ob auf oder hinter der Bühne - mit Hochachtung behandelt hat, der seinem Publikum ein Lächeln und seine grandiose Musik schenkte.



Und genau dieser Wesenszug kommt gerade bei den "Spoken Words" zum Ausdruck und wird uns in all den langen und kurzen Anekdoten und in vielen Bildern vermittelt, in denen Leonard voller Respekt für seine Mitmenschen seinen Hut zieht. Ich ziehe auch voller Respekt meinen imaginären Hut für Christof Graf und seine unermüdliche Schaffenskraft, um uns immer wieder neue Facetten von Leonard Cohen nahezubringen.