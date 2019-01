Neue Ausrichtung, alte Coolness

Schon spannend: Eigentlich war GRAND HEAD vor wenigen Jahren als Hardcore/Doom-Format im EYEHATEGOD- bzw. DOWN-Stil gestartet und wollte sich mit etwas extremeren Noten im Dunstkreis der Roadburn-Gemeinde festsetzen. Der Release der immer noch aktuellen EP im vergangenen Jahr zeigt jedoch, dass bei den Musikern ein zwwischenzeitliches Umdenken stattgefunden hat. Den experimentellen Charakter will das Duo definitiv beibehalten, ihn allerdings in ein eher prog-rockiges Format bringen, das mit vielen Retro-Ideen, einer Menge Psychedelic-Eigenschaften und einer sehr außergewöhnlich ausbalancierten Dynamik aufwartet - und daran werden sich die ersten Fans, die mit der vorangegangenen, selbst betitelten Debüt-EP schon auseinandersetzen konnten, womöglich erst einmal stoßen.

Betrachtet man den Output dieses neuen 7"-Releases jedoch hiervon unabhängig, erhält man einerseits eine ziemlich lange Jam-Session auf der B-Seite, sowioe drei ziemlich fuzzige Heavy-Rocker mit deutlichem Psychedelic-Anteil und einem verdammt coolen Gitarrensound. Das klingt zwar nicht nach SOYLENT GREEN, CROWBAR und CO., ist aber letzten Endes nicht minder cool, weil die Jungs a) ihre Instrumente perfekt beherrschen und b) in der Lage sind, aus einem Minimum an Ideen eine knappe halbe Stunde sehr effizient und spannungsvoll zu füllen. Der Jam in 'Genocide' braucht zwar schon mal stärkere Nerven, kaschiert eventuelle Bedenken aber wieder mit einer Authentizität, für die in dieser Form nur wenige den Mut haben, sie so unverfälscht auf Platte zu bringen. Respekt dafür und überhaupt für diesen feinen Vinyl-Rundling!