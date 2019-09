Nicht ganz so heavy, aber immer noch ganz genial!

Zugegeben: Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen den GRAVEYARD SHIFTERS und dem Rezensenten waren die Finnen noch deutlich dreckiger und vor allem ungestümer unterwegs als auf der neuen EP. Die Band hat die Hardcore-Anteile deutlich reduziert und sich noch mehr auf die Eskapaden des Schweinerocks konzentriert, deren heißeste Phase zum Jahrtausendwechsel in allen fünf Songs von "Welcome To Sherwood" als Inspiration durchschimmert.



Die größten gemeinsamen Vorbilder aller Musiker dürften dabei die Chaoten von TURBONEGRO geblieben sein, denn was Gitarrensound, Shouting, mehrstimmige Vokal-Action und lässige Leads betrifft, befindet sich GRAVEYARD SHIFTERS in einem Paralleluniversum, in dem die Uhren ähnlich ticken wie bei Happy Tom und Co. 'Dead End Road' und 'Fruit Fly Invasion' kann man relativ schnell begleiten, bei 'Catfish' lässt man sich vom coolen Zusammenspiel aus Rockabilly-Sounds und rotzigem Punk mitnehmen, und beim abschließenden Titelstück siegt einmal mehr der tolle Chorus, der ähnlich wie in den vier anderen Songs das Highlight bleibt.



Insofern kann man der Band absolut nicht vorwerfen, es diesmal ein wenig kontrollierter angegangen zu sein, schließlich sind die Songs selbst allemal so stark, dass man sich im Nachhinein am liebsten das Lästermaul zukleben mag. Die GRAVEYARD SHIFTERS wahren vielleicht nicht ihre rotzfreche Attitütde (zumindest nicht im vollen Maße), sind aber auch diesmal wieder Garanten für hochklassiges Songwriting und eine ganz besondere Party-Atmosphäre. Schnell mehr davon!