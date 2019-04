Eingängig und verbjörkt.

Zwei Alben hat diese schwedische Female-Fronted-Modern-Prog-Band schon veröffentlicht. Was die Redaktion davon hielt, sehr ihr hier ("Duende" war im Soundcheck 05/2015 vertreten) oder hier ("The Rabbit Hole"). "Afterbirth" ist nun eine EP mit zwei neuen Songs, einem BJÖRK-Cover ('Army Of Me') und einer Neueinspielung ('Neon Dreaming').



Für mich ist dies jedoch der Erstkontakt mit THE GREAT DISCORD. Ich stelle fest, dass Sängerin Fia Kempe eine sehr gute, kräftige Stimme hat, die aber auch Gefühle transportieren kann. 'Heart', der erste der beiden neuen Tracks, ist sehr eingängig, von Prog sind hier jedoch allenfalls Spurenelemente enthalten. Das ist eher Stoff für die Jünger von HALESTORM, IN THIS MOMENT oder gar EVANESCENCE. Der Titelsong geht dann mit einigen Tempoverschleppungen und Dynamik-Wechseln schon mehr in die modern-proggige Richtung aber immer noch dem Sinn für die griffige Melodie. Das finde ich bis dahin alles ziemlich gut!



Das sperrige 'Army Of Me' von BJÖRK ist aber schon im Original nicht so ganz mein Ding. THE GREAT DISCORDs Version ist zwar gelungen, wirkt sogar noch etwas dystropischer als das Original, ist für mich aber ein Störfaktor auf der EP, weil es vollkommen den Fluß raubt. BJÖRK schimmert beim abschließenden 'Neon Dreaming' dann auch noch einmal ganz prägnant durch. Dieser sehr ruhige Track ist schon auf "The Rabbit Hole" enthalten und entfaltet dort mit den entrückten Vocals und der gezupften, stark verhallten Cleangitarre ein ganz besondere Wirkung. Die "Afterbirth"-Version verzichtet scheinbar gänzlich auf Instrumentierung, denn ich höre nur Stimmen, teilweise stark verhallt und ineinander verstrickt. So wie es BJÖRK eben auch hin und wieder macht. Für mich ein guter Schlusspunkt und der Anreiz, mehr von THE GREAT DISCORD anzuhören.