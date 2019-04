Rock & Roll ist schon genug!

MOTÖRHEAD meets Southern Metal meets Punk & Roll - so in etwa lautet die Zusammenfassung all dessen, was auf dem neuen GRIMGOD-Album geschieht. Die Band ist angenehm dreckig unterwegs, entwickelt im Laufe der Zeit einen sehr ansprechenden Drive, ist dabei aber auch authentisch und muss die propagierte Coolness nicht einfach nur vorgeben. Nein, das was auf "Master" geschieht, kauft man der band sofort ab. Und das ist eigentlich schon die halbe Miete!



Musikalisch ist alles indes nicht ganz so eigensinnig, wie man es manchmal gerne hätte. Die Songs orientieren sich an konventionellen Strickmustern, zaubern ein paar richtig tolle Grooves hervor, bleiben aber summa summarum zunächst unspektakulär, weil nicht wirklich etwas Neues geboten wird. Andererseits erkennt man schon zur Hälfte, dass ein solcher Anspruch gar nicht besteht, GRIMGOD mag Rock & Roll leben, atmen und furzen und nimmt sich daher auch das Recht heraus, kreative Engpässe mit Charme und Leidenschaft auszugleichen und das gelingt auf "Master" auch in den meisten Fällen. Klischeebetontes wie 'Shitmagnet' oder ein eher verschleppter Track wie 'The Way We Roll' könnten zwar hin und wieder etwas mehr Fahrt aufnehmen bzw. ein Stückweit vom Konsens abweichen, aber selbst das mag man deshalb nicht ankreiden, weil die Jungs eine Menge Herzblut in die Materie stecken und mit ihrem livetauglichen Sound auch sofort den Schwenk zur Bühne schaffen. Klar: Luft nach oben besteht, alleine schon weil so manches Riff doch recht bekannt klingt. Aber im Großen und Ganzen ist "Master" ein ordentlicher Brecher, der aus klassischen Zitaten und einigen zeitgemäßen Heavy-Rock-Versatzstücken genug herausholt, um für eine halbe Stunde anständig zu unterhalten. Für's Erste ist das daher auch ausreichend!



Anspieltipps: Witness Me, Dreadnought