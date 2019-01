Verdammt extrem, verdammt intensiv, aber verdammt noch mal mit kleinen Schönheitsfehlern.

Brachiale Death-Metal-Attacken unter pechschwarzer Flagge: Bei GUTTER INSTINCT ist die Vermengung von (marginalen) Black-Metal-Inhalten und (vordergründigen) Todesblei-Komponenten an den Rand der Extreme getrieben worden, so dass die neue Scheibe auch nicht lange zögert und fast schon überfallartig in die Welt dieser jungen Truppe aus Helsingborg entführt. "Heirs Of Sisyphus" lässt sich aber auch in der Folgezeit nicht beirren und präsentiert in erster Linie einen sehr brachialen Output, der von ständigen Tempoverschärfungen, sich nahezu überschlagenden Arrangements und einer kompromisslosen Performance an den Vocals gekennzeichnet ist. Die Schweden kennen Begriffe wie Atempause und Ruhephase nicht und knüppeln in einer Tour durch die ganze Platte - leider auch mit leichten Qualitätsschwankungen zum Ende von "Heirs Of Sisyphus".

Denn was sich in massiven Offensiven wie 'Satan Within' und regelrecht chaotischen Stücken wie 'Uncreation' wie die Offenbarung im genannten Grenzbereich anhört, bekommt in 'Tip Of The Spear' und 'The Luminous Darkness' leichte Kratzer, weil der Band in diesen Tracks nicht mehr viel Neues einfällt. Das bedrohliche Monster, das die Skandinavier in 'Shock Doctrine' entfesseln, und die massiven Grooves, die GUTTER INSTINCT in 'The Abyss Speaks' vorstellt, sind jedoch vorab schon eine gewisse Entschädigung, weil man das geringfügig technische Geballer im Verbund mit den recht stark ausgeprägten sphärischen Komponenten kaum besser auf den Punkt bringen kann als in diesen Tracks - das ist definitiv internationales Spitzenniveau.

Dass die Band dieses Level jedoch nicht bis zum Ende würde aufrechterhalten können, war irgendwie vorherzusehen, weil das Hörerlebnis verdammt intensiv ist und irgendwann einfach einen Zenit erreicht, der ein wenig Luft rausnimmt. Mit dem abschließenden Titelsong hat GUTTER INSTINCT aber noch mal ein echtes Ass im Ärmel, mit dem sich die Truppe würdig aus ihrem aktuellen Release verabschiedet. "Heirs Of Sisyphus" ist phasenweise eine Lehrstunde in Sachen extremer Sounds und trotz eines minimalen Einbruchs kurz vor Schluss eine nahezu pausenlose Offenbarung frostigen Death Metals. Klare Empfehlung!



Anspieltipps: Satan Within, Shock Doctrine, Heirs Of Sisyphus