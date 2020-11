Charme, Schirm und Nürnberger Melone.

Ein händisch geschriebener Promozettel, eine auf 66 Kopien limitierte Auflage und Pseudonyme namens "Felsspalter" und "Knüppel des Teufels" - man muss kein Prophet sein, um von einer Veröffentlichung aus der charmanten und augenzwinkernden Ecke des Undergrounds auszugehen.

Die 4-Track-EP "(Re)Birth" ist das erste Lebenszeichen des Zwei-Mann-Projekts GWALTSATAN aus dem schönen Frankenlande. Stilistisch irgendwo im Black-Metal-Universum mit ganz dezenten Punk-Nuancen verstrickt, lebt das Songquartett vom Garagen-Charme, den deutschsprachigen Texten inklusive bereits erwähntem Augenzwinkern und genau aus diesem Grund auch einer gewissen Spur Sympathie.

GWALTSATAN will mit 'Surah666 (Khashoggi Rest In Pieces' oder 'Schwarzer Funke' nicht hübsch glänzen oder den Preis im Schönspielen gewinnen, sondern vor lauter Ecken und Kanten in ihrem Partykeller die Schwarzmetallsau herauslassen und Spaß haben. Die Gitarren knarzen, die Lyrics werden finster und murmelnd gekeift und selbst nach dem zweiten, dritten Durchgang vergeht mir noch nicht das Lächeln.

Wie dieses vor Garagen-Bandproben-Underground nur so triefende Werk in vollständiger Albumlänge funktionieren könnte, weiß ich an dieser Stelle nicht zu beantworten. Doch wer weiß, ob diese wie auch viele andere noch offene Fragen beantwortet werden. Ich jedenfalls kann mir nun gut vorstellen, wie man zu Beginn der 1990er Jahre auf sich aufmerksam machte.