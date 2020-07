Mehr über HATS OFF GENTLEMEN IT'S ADEQUATE

Sci-Fi-Progreise

Wer gibt sich denn so einen Namen? Viel abschreckender kann man doch gar nicht vorgehen, was vor allem dann verwerflich ist, wenn man so ein starkes Album wie "Nostalgia For Infinity" in der Hinterhand hat!

Aber eines nach dem Anderen. Zuerst ist zu erwähnen, dass es sich bereits um das fünfte Album unter diesem Moniker handelt, hinter dem sich Malcolm Galloway und Mark Gatland verbergen, die sich mit Kathryn Thomas als Sängerin und Flötistin verstärkt haben. Viele Sounds werden mit dem Synthesizer erzeugt und auch einen Schlagzeuger sucht man vergeblich, aber erstaunlicherweise stört mich das kaum.

Das wiederum liegt daran, dass dieser klassische Prog mit seinen überbordenen Tasten-Sounds einfach prächtig mundet. Weite Klanglandschaften, in denen die Protagonisten spielerisch herumtollen, lassen einen tief durchatmenden Progressive Rock zu, der auch gerne mal Pop sein darf. Dabei wirkt tatsächlich nichts gezwungen und lange Lieder wie der anfängliche Neunminüter 'Century Rain' oder das instrumentale 'Ark' wirken eher wie ein angenehm mäandrierender Fluss, der breit und ohne Hast durch die Gestade von Dur und Moll fließt. Selbst an kleinen, unscheinbaren Inseln wie dem Elektro-Pop 'Chasing Neon' sieht man im Vorbeifahren spannende Keime sprießen.

Doch nicht nur die Musik beeindruckt, sondern die Musiker haben auch wirklich etwas zu sagen und nutzen das Booklet dazu. Zwei Seiten widmen sich dem Stück 'Ark', das von Galloways Großvater erzählt, der im Zweiten Weltkrieg in der britischen Navy war, und gleich sieben Kompositionen basieren auf den Werken des Science-Fiction-Autors Alastair Reynolds, den auch ich schätze.

HATS OFF GENTLEMEN IT'S ADEQUATE hat ein beachtenswertes Prog-Album veröffentlicht, das ich empfehlen möchte, aber nur denen, die keine Berührungsängste mit elektronischen Sounds haben. Manchmal wünschte ich mir mehr Gesang, da einige der instrumentalen Stücke zwar schön sind, aber durch eine zusätzliche Gesangsmelodie meiner Ansicht nach noch gewonnen hätten, zumal manche der Soundsphären dann doch zu sehr nach der übertriebenen Entspanntheit PINK FLOYDs klingen. Und mit denen kann ich ja meist immer noch ziemlich wenig anfangen.

Aber entdecken lohnt sich bei "Nostalgia For Infinity". Doch dann nicht im Stream, sondern im Sessel, in der Hand das Booklet.