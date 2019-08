Vollbedienung.

Na, das kommt mir gerade recht. Es ist ein heißer Sommer, ich habe AOR-Fieber und um die Temperaturen noch weiter in die Höhe zu treiben, veröffentlicht eine der besten, modernen AOR-Bands "Live At Sweden Rock Festival". Die Rede ist natürlich von den Schweden H.E.A.T., die vor allem mit "Address The Nation" und "Tearing Down The Walls" echte Gourmetstücke veröffentlicht haben.

Bereits das 2015er Live-Album "Live In London" bewies, dass das Quintett auf der Bühne zu Hause ist. Und auch die hier versammelten 13 Songs strotzen nur so vor Energie, vor Melodien und vor Schweiß. Beginnend mit 'Bastard Of Society' macht das hier richtig einfach richtig Bock. Man hört und sieht (auf der Blu-ray) einfach, dass die Burschen es lieben auf der Bühne zu stehen. Frontmann Erik Grönwall ist dauernd unterwegs, singt auch mal einen Song an der Absperrung zum Fotograben und ist so ein Rockstar zum Anfassen. Es wird fast bizarr, wenn ein Mädel dies dann auch sehr wörtlich nimmt und ihre Hand unter Grönwalls Shirt verschwindet, welches er ihr dann auch postwendend schenkt. Das ist Fannähe.

Die Setlist lässt auch kaum Wünsche offen, abgesehen von der Tatsache, dass 13 Songs natürlich zu wenig sind. Aber wer Hits wie 'Mannequin Show', 'Tearing Down The Walls', 'Eye Of The Storm', 'Living On The Run' oder das abschließende 'A Shot Of Redemption' im Köcher hat, kann natürlich nicht vieles falsch machen.

Der Sticker auf der CD-Folie, die behauptet, dass man H.E.A.T unbedingt live gesehen haben muss, ist in diesem Fall also auch keine maßlose Übertreibung.

Wie immer bevorzuge ich die audio-visuelle Version, weil hier einfach die Stimmung noch besser rüberkommt. Außerdem kann man dann noch die acht Bonusvideos mit den offiziellen Clips zu Songs wie 'Point Of No Return' oder 'It's All About Tonight' anschauen kann.