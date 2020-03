Zurück in die Zukunft 2

Dass sich Trends wiederholen, ist ein alter Hut, dass dies in einem eher konservativen Umfeld wie der Hard Rock- und Metalszene noch mehr gilt als in anderen Bereichen, ist eine traurige Wahrheit. Nachdem zunächst der Thrash dran war, dann der 70er-Orgelrock mit okkultem Gehabe, scheinen nun die 80er an der Reihe zu sein. Wobei sich hier natürlich die Nischenmusik einem breiteren Trend anschließt, schließlich bedienen ja auch Serien wie "Stranger Things" vor allem mal die Nostalgie der heute etwa 40-jährigen Bevölkerung. Nach den Discoerfolgen des NIGHT FLIGHT ORCHESTRA gelang den Schweden von HÄLLAS mit mihrem passend betitelten "Excerpts From A Future Past" vor zwei Jahren bereits der Durchbruch über den absoluten Underground hinaus und mit "Conundrum" schiebt die Band nun den Zweitling nach.

Und der folgt dem eingeschlagenen Weg in voller Konsequenz und wer mit dem Debüt etwas anfangen konnte, wird hier ebenfalls auf seine Kosten kommen. Auch dürfte mit dem medial präsenteren Label Napalm Records im Rücken ein weiterer Aufstieg in die wenigstens mittleren Sphären des rockigen Mainstreams möglich sein. Denn "Conundrum" tut einfach niemandem weh und bietet für die Spielzeit einen Rückzug in eine watteweiche Nostalgiewelt. Die Melodien schmeicheln sich direkt in die Ohren, die Gitarren sind butterweich aufgenommen, die geschmackvoll arrangierten Keyboards warten mit den passenden Sounds auf, die in ihrem futuristischen Klang herrlich antiquiert klingen und der leicht brüchige Gesang wirkt gleichzeitig zerbrechlich und doch klar und dominant genug, um den Hörer durch die verschlungenen Pfade der teils recht langen Stücke zu leiten.

Es ist also alles beim alten, lediglich ein Überhit wie 'Star Rider' hat sich mir bisher noch nicht aufgedrängt. Dennoch beginne ich mich zu fragen, ob eine solch rückwärts gewandte Musik, die in jeder Sekunde nicht nur auf Nummer sicher komponiert wurde, sondern auch dem Hörer die Flucht in eine erinnerte Kindheit und Jugend verspricht, die so problemlos, kantenfrei und porentief rein nie war, auf Dauer der richtige Soundtrack für unsere anstrengende Gegenwart ist. Musikalischer Biedermeier quasi, die Ton gewordene Verweigerung, sich mit der Realität auseinanderzusetzen und dennoch stehen hier achteinhalb Punkte unter dem Review. Warum? Nun, weil die Songs, die HÄLLAS hier aufgenommen hat, einfach sehr gut sind, die Produktion, das Design, alles einfach sehr gut zusammenpasst und es objektiv an "Conundrum" schlicht nichts auszusetzen gibt und ich in den letzten Wochen sehr viele schöne Stunden mit diesem Album verbracht habe und das ist es letztendlich, was hier zählt.