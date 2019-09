Neuauflage mit spannender Vergleichsmöglichkeit

Geschickt gemacht: Mehr als 20 Jahre waren die Herren von HAIMAD von der Bildfläche verschwunden und haben mehr oder weniger tatenlos mit zugesehen, wie einstige Weggefährten wie etwa DIMMU BORGIR und EMPEROR zu elitären Führungskräften im melodischen Black Metal avanciert sind. Mit der passend "The Return" betitelten neuen Scheibe wollen sich die Schweden nun ebenfalls noch einmal in Position bringen, verwerten dabei allerdings nur älteres Material. Die vier regulären Stücke sind lediglich Neuaufnahmen einer damaligen Demo-EP, die man als Bonus bzw. zum Vergleich noch einmal in die zweite Hälfte gepackt hat.

Seltsamerweise sind es jedoch vor allem die Ende der 90er eingespielten Rohfassungen, die am Ende den größten Charme mitbringen. Die Songs klingen ursprünglicher, der Bezug zum klassischen Black Metal ist stärker, und auch die symphonischen Anteile werden nicht so opulent in den Vordergrund gestellt, dass sie Teile der Kompositionen verwässern. Vor allem im Titelsong macht sich dies doch erstaunlich deutlich bemerkbar, geradezu sinnbildlich für den (nicht nur bandinternen) Vergleich zwischen Material aus der Frühzeit und Stoff, der in der x-ten Generation heutzutage nachgesteurt wird. Analog zur "Stormblast"-Neuauflage seinerzeit geht mit der Wiederverwendung und Neueinspielung der klassischen Stücke eine Menge Atmosphäre verloren, letzten Endes aber nur, um das Produkt auf den technischen Stand des Jahres 2019 zu bringen. Ein Re-Release hätte da vielleicht sogar mehr Sinn gemacht, zumal die Songs als solche ohnehin überzeugend genug sind und keine zusätzliche Interpretation benötigen.

Andererseits: Der Hörer darf selber entscheiden, in welcher Fassung er die vier Stücke von "The Return" hören möchte und wird womöglich zu ähnlichen Erkenntnissen kommen. Fakt ist unabhängig von diesem Vergleich jedoch, dass alle Kompositionen ganz gleich in welcher Variante angenehmen, epischen und sehr melodischen Black Metal kredenzen, der Freunden der ersten Welle um DIMMU BORGIR und Co. sofort gefallen dürfte. Und damit ist das ursprüngliche Ziel von HAIMAD, sich erneut in Position zu bringen, definitiv hinlänglich erreicht!