Cooles Live-Album, aufgezeichet bei einem Heispiel

So etwas nennt man wohl perfekte Terminplanung: zeitgleich zur offiziellen Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums "Life" gastierte HARDLINIE beim vom Label organisierten "Frontiers Rock Festival" im "Live Club" in Trezzo Sull’Adda bei Mailand. Besagter Gig im Rahmen des längst zur Tradition gewordenen Events wurde im April 2019 mitgeschnitten und wird den Fans nun als Bild- und Tondokument angeboten.

Auch wenn das erwähnte Studioscheibchen noch nicht bekannt gewesen ist, setzte die Formation um Ur-HARDLINEr Jonny Gioeli auf ihr jüngstes Baby und offerierte den offenbar zu jenem Zeitpunkt bereits in Stimmung gebrachten Zusehern mit 'Place To Call Home' den Opener als Einstieg ins Geschehen. Keine schlechte Idee, denn wer einen solchen Ohrwurm in petto hat, braucht sich um beste Party-Stimmung bei Konzerten keine Sorgen zu machen.

Erst recht nicht, wenn ein begnadeter Sänger und Entertainer wie Jonny durch das Geschehen führt. Der lässt uns aber nicht nur wissen, wie Party funktioniert, sondern weiß durchaus auch Ernsthaftigkeit in seinen Ansagen zu verbreiten. So etwa beim zweiten, aus "Life" vorstellig gemachten Track 'Page Of Your Life', für den er nicht nur einiges aus seinem Privatleben verrät, sondern auch auf seinen Vater verweist, der ihn offenbar seit seinen Anfängen als Musiker unterstützt hat.

Apropos Unterstützung: Da sich auch Deen Castronovo während des Festivals in Italien aufhielt (und zusammen mit Jonny unter dem Banner GIOELI CASTRONOVO bei der "V.I.P.-Night" am Vorabend auftrat) nahm der frühere Schlagzeuger die Einladung bei dieser Show mitzuwirken natürlich an und nahm für einige frühe Songs wie 'Life’s A Bitch' hinter dem Drum-Kit Platz.

Derlei Hilfsleistung hätte die aktuelle Besetzung von HARDLINE aber gar nicht nötig. Schließlich versteht die inzwischen mit Ausnahme von Jonny nur noch aus italienischen MusikerInnen besetzte Formation ihr Handwerk blendend. Zudem weiß die Truppe offenbar auch was es bedeutet für "Heimspielatmosphäre" zu sorgen und hatte die Setlist ganz auf Party-Modus getrimmt.

So kam 'Takin‘ Me Down' ebenso zu Live-Ehren wie 'Dr. Love' und der Mega-Ohrwurm 'Hot Cherie'. Und wo bitte käme das Finale 'Rhythm From A Red Car' besser an als in Italien? Eben! Cooles Live-Album einer ebensolchen Band!