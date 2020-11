Detritus Of The Final Age

Thrash-Thunder From Down Under

Es hat sich was im HARLOTT-Camp getan: Tim Joyce und Ryan Butler raus, Schlagzeuger Glen Trayhern und Gitarrist Leigh Bartley rein! Und diese doch gravierende Veränderung im Line-Up merkt man dem Sound der Australier auch an. Ihr neues, bereits viertes Album "Detritus Of The Final Age" ist zu Beginn nicht ganz so catchy wie es noch "Extinction" und "Origin" waren. Doch hier liegt die Betonung auf "zu Beginn", denn gibt man dem neusten Dreher auch seine berechtigte Zeit, zündet er zwar später, aber dafür mit Wucht, Präzision und sehr viel Raffinesse.

Thrash-Metal-Maniacs kommen auch heuer wieder auf ihre Kosten, bekommen sie auf "Detritus Of The Final Age" die Sonnenseite dieser Sparte vor den Latz geknallt: Aggression und Geschwindigkeit treffen auf gekonnte Abwechslung und Melodien, die eben erst nach einer gewissen Zeit ihre volle Wirkung entfalten. Und diese Kombination entfacht ein regelrechtes Feuergefecht, das heißer ist als ein Sommertag im Outback, knackiger als Wiener Bockwürste und erfrischender als ein eisgekühlter Bommerlunder. Trotz des Besetzungswechsels präsentiert sich HARLOTT als äußerst eingespielte Truppe, die dank des 'As We Breach'-Openers, 'Prime Evil' und dem 'Slaughter'-Gemetzel auch weiß, wie sie astreine Speed-/Thrash-Metal-Gassenhauer zu fabrizieren hat.

Darüber hinaus wagen Frontmann Hudson, Richards und Co. mit 'Bring On The War' sowie dem Acht-Minuten-Mammut 'Miserere Of The Dead' auch gekonnte Ausflüge über den Tellerrand hinaus, zeigen bei den übrigen Stücken jedoch, dass sie sich im knackig-schnellen und angenehm aggressiven Thrash Metal am wohlsten fühlen. "Detritus Of The Final Age" ist also ein Album, das seine gewisse Zeit braucht, dann jedoch richtig knallt und den etwas kälteren Herbsttagen ordentlich einheizt. Stagnation ist also ein Fremdwort für HARLOTT, eine Truppe, die man auch in den kommenden Jahren auf dem Zettel haben sollte.