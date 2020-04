Lang, lang ist es her ...

Seit dem 17.04.2020 gibt es von HARTMANN zum 15-jährigen Bandjubiläum ein neues Album: "15 Pearls And Gems". Zeitgleich erschien das lange vergriffene "3" aus dem Jahre 2009 nochmals auf CD.

Die Gelegenheit konnte ich natürlich nicht ungenutzt lassen, mir dieses Album noch einmal in aller Ruhe zu Gemüte zu führen, den einen oder anderen Titel auch mehrmals. So auch die wunderschöne Ballade 'Don't Tell Me It's Over'. Ja, ja, ich weiß, da werden die echten Rock- und Metalfans wieder leicht oder auch mittelschwer die Augen verdrehen – aber ich liebe dieses Lied und gebe das auch gerne zu, und dass Oliver auch anders kann, wissen wir ja. Ein weiterer Höhepunkt ist natürlich das Duett mit Tobias Sammet bei 'Brothers'. Genauso zeitlos schön. Das ist der Punkt, der mich persönlich sehr nachdenklich gestimmt hat: Die Aufnahme ist von 2009, jetzt haben wir 2020 – wo zur Hölle sind diese elf Jahre geblieben?

Aber bevor jetzt die leichte Melancholie überhand nimmt: Natürlich geht es auch auf der remasterten Version von "3" gewohnt rockig zur Sache, was schon die ersten zwei Songs 'I Won't Get Fooled Again' und 'From Outta Space' belegen, ebenso wie 'Right Here Right Now' und besonders 'Broken Down' sowie das ausgesprochen groovige 'Lost In Havanna'. Nicht zu vergessen, dass Olivers Stimme wirklich immer ausgesprochen gut zur Geltung kommt.

So ist diese Neuauflage also eine gute Gelegenheit für all diejenigen, die noch ein bisschen mehr von Oliver Hartmanns früherem Wirken hören wollen.