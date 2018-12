Limitierte Neuauflage eines limitierten Tapes

Erst eine limitierte Kassette, nun eine begrenzte Stückzahl bei der Vinyl-Neuauflage: Wer sich mit den Songs von HAUNTING vertraut machen möchte und traditionell auf Physisches steht, hat kaum eine Chance, die vier Songs von "Sealed Shut" auch mit dem haptischen Bonusgefühl ins Haus zu holen. Die EP wurde bereits 2014 erstveröffentlicht und fand in Underground-Kreisen schnell Beachtung, war aber blitzschnell vergriffen, so dass ein Re-Release definitiv Sinn ergab. Boris Records hat sich die Band bzw. ihren bis dato letzten Release geschnappt und eine kleine Auflage des Albums plus bis dato unveröffentlichtem Intro nachgeschoben. Doch bei gerade einmal 300 verfügbaren Einheiten sollte man sich keine großen Hoffnungen machen, das Teil noch zu bekommen. Die digitale Variante ist somit das einzige Überbleibsel, hat allerdings den zusätzlichen Charme von einigen Live-Aufnahmen, die auf der einseitig geprägten Platte nicht abgebildet sind.

Doch weg von den Rahmenbedingungen und hin zu den Songs, denn die bieten eine wirklich starke Mischung aus thrashigem Old-School-Death und bestialischem Riffing nach schwarzmetallischer Manier. HAUNTING fackelt nicht lange, setzt aber auch nicht auf Überschallgeschwindigkeit, sondern entwickelt ein sehr gutes Gespür für forsches, temporeiches Songwriting mit den nötigen sphärischen Verstzstücken aus dem extremen Bereich. Leider bietet "Sealed Shut" nur vier Kompositionen bei einer Spieldauer von sschmalen zwölf Minuten. Doch was die Truppe aus Atlanta hier abfeuert, hat es wirklich in sich!

Ein letzter Blick in die Metal Archivees verrät schließlich, dass sich die Truppe 2016 nach drei Jahren wieder aufgelöst hat. "Sealed Shut" ist somit das einzige Relikt aus jener Zeit, aber eines, das man sich als Liebhaber besagter Röchelware definitiv beschaffen sollte - notfalls eben digital.

Anspieltipps: In The Mist, Buried In Misery