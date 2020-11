Epischer Black Metal in Bestform!

Drei Jahre nach "Kelle Surut Soi" kehren die Finnen von HAVUKRUUNU zurück mit dem dritten Studioalbum. "Uinuos Syömein Sota" heißt das neueste Geschoss und erscheint wieder beim kleinen aber hochsympathischen Label Naturmacht Productions. Wie immer bei HAVUKRUUNU gibt es dabei ein wunderschönes schwarzweißes Artwork von Heidi Kosenius zu bestaunen. Zwei sich bekriegende und bereits verstorbene Menschenkönige im Kampf ineinander verschlungen vor dem Meer. Klasse.

Make Viking Metal great again! Nach diesem Motto könnten die Finnen arbeiten, die schon mit dem Vorgänger zurecht viel Aufmerksamkeit erregten und auch bei mir häufig rotierten. Auf dem Zweitling hörte ich noch deutlich mehr BATHORY. Diesmal denke ich nicht nur an ENSLAVED und PRIMORDIAL, sondern auch an Bands wie EINHERJER, MOONSORROW oder THYRFING.

Großartige, übereinander geschichtete Chöre, nordisch-kalte und zugleich tief melodische Gitarrenharmonien, herzerwärmende Soli, Harmonien die dich in deinen (schönen) Träumen verfolgen... all das bietet diese Scheibe. Dazu Klargesänge, die sitzen, Qualität haben und gleichzeitig aggressiv klingen. Und Screams, die HAVUKRUUNU weiter tief im Black Metal verwurzeln. Vom Melodieverständnis sind auch ganz frühe ENSIFERUM und WINTERSUN Vergleichspunkte, aber HAVUKRUUNU ist immer im härteren Segment unterwegs und verzichtet auf jede unnötige Portion Fröhlichkeit. Die wenigen semiakustischen folkigen Parts überzeugen ebenfalls.

Das frühe Material (bis zum Vorgänger) ist weitestgehend vergriffen. Wer auf epischen Black Metal und auf völlig kitschfreien Viking / Folk steht sollte daher zugreifen und sich dieses Kleinod nicht entgehen lassen. Für mich eine der besten Genre-Veröffentlichungen, nun, nicht nur des Jahres, sondern seit dem (von mir zu niedrig benoteten) Vorgänger.

Anspieltipps: Kunnes Varjot Saa, Pohjolan Tytär, Tähti-Yö Ja Hevoiset.