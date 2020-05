Psychedelic Rock, oder doch World Music? Egal, solange es gefällt!

Gegründet wurde HAYVANLAR ALEMI 1999 in Ankara, als aktuelle Wohnorte gibt die Formation auf ihrer Website allerdings neben Istanbul auch Budapest, Norrköping und Durham NC an. Das scheint insofern passend, da es die Band offenbar auf Internationalität angelegt hat und auf "Psychedelia In Times Of Turbulence" Klänge aus vieler Herren Länder offenbart.



Der rein instrumental gehaltene Vortrag von HAYVANLAR ALEMI ist zwar an sich tief im Psychedelic Rock verwurzelt, hat jedoch auch jede Menge an folkloristischen Einsprengseln verabreicht bekommen. Ein großer Teil lässt zwar durchaus die eigentliche Herkunft erkennen, doch mitunter ist man fast schon geneigt, dem Trio das Etikett "World Music" zu verabreichen. Wie lange genau die Jungs an diesem Album gearbeitet haben, weiß man zwar nicht so genau, fest steht jedoch, dass sie 2017 damit begonnen haben, Ideen und Songfragmente für ein Studioalbum aufzunehmen.



Der härtere, rockigere Teil davon wurde schlussendlich als Basis für "Psychedelia In Times Of Turbulence" verwendet und ist nach unzähligen Jam-Sessions zu einem mehr als nur hörenswerten Produkt geworden. Ein offenbar wohl durchdachter Plan, denn das Album nimmt den Hörer auf einen gehaltvollen Trip mit und erweist sich am Stück konsumiert als überaus gehaltvoll. Daran ändert selbst die Tatsache nichts, dass die Songs an sich kaum unterschiedlicher hätten ausfallen können. Da die hingebungsvoll gezupfte Gitarre von Özüm İtez jedoch als Bindeglied zwischen rhythmisch teils regelrecht konträr angelegten Passagen fungiert, bleibt die Atmosphäre von "Psychedelia In Times Of Turbulence" die gesamte Spielzeit über erhalten. Völlig unabhängig davon, ob sich HAYVANLAR ALEMI dabei an Zitaten der südamerikanischen oder der afrikanischen Folklore versucht, das Songmaterial das durchaus erwartete orientalisch-mediterrane Flair versprüht, oder die drei Gesellen verhältnismäßig harsch zu Werke gehen wie in 'Thundercloud Museum'. Feines Gerät!