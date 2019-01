Zeitlos geniales Livedokument!

Im Rahmen einer Konzertreihe des Musiksenders VH1 mit dem Titel "Decades Of Rock Live" wurde 2006 auch ein Auftritt der legendären Melodic-Rock-Band HEART für die TV-Ausstrahlung aufgezeichnet. Jetzt, fast 13 Jahre später, erscheint dieses einmalige Live-Dokument als CD/Blu-ray. Einmalig deshalb, weil sich die Wilson-Schwestern zu diesem Anlass eine Reihe von Gästen eingeladen haben. Auf der Gästeliste standen unter anderem Dave Navarro (JANE`S ADDICTION, RED HOT CHILI PEPPERS), die Countrysängerin Gretchen Wilson, der kanadisch-amerikanische Singer/Songwriter Rufus Wainwright, Countrystar Carrie Underwood und ALICE IN CHAINS.



Neben HEART-Klassikern wie 'Alone' oder 'Barracuda' standen auch diverse Cover-Versionen, wie eine geniale Aufführung der LED-Zeppelin-Nummer 'Rock 'n' Roll' auf dem Programm. Zusammen mit ALICE IN CHAINS werden die beiden unsterblichen Hits der Grunge-Legende 'Rooster' und 'Would' aufgeführt, wobei sich letzterer leider nur auf der CD befindet und damals wohl dem Schnitt für die Fernsehaufführung zum Opfer fiel. Damit kommen wir auch zum einzigen Kritikpunkt. Mit einer guten Stunde Laufzeit ist der Mitschnitt leider etwas kurz ausgefallen. Dies dürfte dem damaligen Sendeformat der Konzertreihe geschuldet sein, das auf 60 Minuten begrenzt war. Aber eben diese eine Stunde hat es in sich und bietet eine Reihe von Höhepunkten, die sowohl in Bild als auch Ton perfekt eingefangen wurden. Alle mitwirkenden Musiker agieren mit unglaublicher Spielfreude, das Publikum ist begeistert. Und eben diese positve Stimmung überträgt sich auch ins heimische Wohnzimmer. Der Bonusteil wartet mit einem Interview aller Beteiligten auf.



Für Fans ist "Live In Atlantic City" sowieso ein Muss, allen anderen kann ich dieses fast schon historische Zeitdokument nur wärmsten empfehlen.